Bel ve boyun ağrılarınızın sebebi diş sıkma ve gıcırdatma olabilir

Dişlerimizi gün içinde, özellikle de geceleri farkında olmadan çokça sıkıyoruz. Bu durum genellikle strese bağlı ve birçok başka soruna da yol açabiliyor. Diş Hekimi Dr. Eyüp Çelik, konuyla ilgili önemli bilgiler veriyor...

Günümüzde büyük şehirde yaşamanın getirdiği zorluklar ile gün içerisinde farkında olmadan birçok stres unsuruna maruz kalmaktayız. Bu maruz kaldığımız stres günlük yaşam kalitemizi ciddi oranda etkilemektedir. Bu maruz kaldığımız stresin insan vücuduna etkisi en başta bağışıklık sistemimizi düşürmekte ve buna bağlı olarak birçok hastalığın vücudumuzda oluşumda sebep olmaktadır. Stresten kaçınmanın birçok yolu vardır. Fakat bu durum kaçınılmaz ise vücut sağlığını korumaya yönelik önlemler alınmalıdır.

STRES KAYNAKLI

Stresin dişler ve diş eti sağlığı üzerine etkisi de aşikârdır. Vücutta her hastalıkta olduğu gibi dişlerde bu rahatsızlıklara karşı uyarı vermektedir. Gün içerisinde strese maruz kalan kişilerde istemsiz olarak geceleri uyurken diş sıkma ve gıcırdatma gerçekleşmektedir. Çoğunlukla bu durum birey tarafından fark edilmemekte olup, kişinin yanında uyuyan birileri tarafından fark edilmektedir. Bu eylem bazı kişilerde sadece dişleri sıkarak gerçekleştiği gibi bazı kişilerde gıcırdatma olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu duruma maruz kalan kişilerde birincil olarak gece uykusunun kalitesi düşmektedir, bu bireyler sabahları yorgun uyanma gibi durum söz konusu olmaktadır. Bunlara erk olarak diş sıkma ve gıcırdatmaya bağlı olarak kulak bölgesine yakın çene eklemine çok yük binmesine bu bölgede sabahları uyandıklarında ağrı oluşmasında ve çene kaslarında gerginliğe sebep olmaktadır.

Uzun dönemde ise fazla yüke maruz kalan çene ekleminin deformasyonu söz konusu olup çiğneme işleminin efektif yapılamamasına sebep olmakta ve çiğneme sırasında ağrıya sebep olmaktadır.

UZUN VADEDE ÇOK ZARARLI

Ayrıca çene kaslarının fazla çalışmasına sebep olduğu için yüzde asimetriye sebep olabilmektedir. Tüm bunların yanı sıra vücutta bulunan kas grupları birbirleriyle uyumlu şekilde çalışmaktadır. Bu sebeple çene eklemine fazla uygulanan kuvvetler, çene eklemine bağlanan boyun kasları ile omurgaya ulaşmaktadır. Bundan dolayı bu kuvvetler boyun ve sırt kaslarının kasılmasına da sebep olmaktadır.

Ve uzun dönemde sırt ve boyun bölgesinde spazm ağrılarına sebep olabilmektedir. Bu ağrılar genellikle diş sıkma eyleminin gece olmasından dolayı sabahları oluşmaktadır. Birçok kişi bu durumun dişlerden meydana geldiğini tahmin edememektedir. Bu durum ileriki dönemlerde vücut postürünün değişmesine dahi sebep olabilmektedir. Avrupa’da yapılan çalışmalarda bu durum kanıtlanmıştır. Bu olgular erken tedavi edilmediği taktirde daha da ilerleyerek tedavisinin daha komplike olmasına sebep olmaktadır.

10 KİŞİDEN 8'İNDE VAR

Gece diş sıkma ve gıcırdatma günümüzde ortalama olarak 10 insandan 8’inde görülmektedir. Bu durumun dişler üzerinde de olumsuz etkileri görülmektedir. Fazla yüke maruz kalan dişler zamanla aşınmakta ve dişlerde hassasiyet ve diş eti çekilmesine sebep olabilmektedir. Bu durum ise dişleri daha hassas olmasına sebep olmaktadır.

Diş sıkma ve gıcırdatmanın tedavi olarak gece uyku sırasında kullanılacak olan yumuşak veya sert gece plakları ( Diş sıkmanın şiddetine göre ) , fizik tedavi ve botoks ile yapılmaktadır. Geceleri kullanılacak gece plakları dişler ve dolaylı olarak eklemler arasında tampon görevi göreceğinden bu kuvvetlerin azaltılmasına ve bireyin hayat kalitesinin arttırılmasına faydası olacaktır. Fakat bazı hastalar geceleri bu plaklar ile uyumakta zorlandığı durumlarda alternatif tedavi olarak massater dediğimiz çiğneme kasına botoks uygulanarak ilgili kasın fonksiyonunu azaltarak da dişler ve eklemler üzerine fazla yük gelmesi engellenmektedir.