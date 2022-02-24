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Belarus, birliklerinin Ukrayna'yı işgal ettiği iddialarına yanıt verdi

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Cumhurbaşkanı Lukashenko, Kiev'in suçlamasının doğru olmadığını söyledi.
Belarus, birliklerinin Ukrayna'yı işgal ettiği iddialarına yanıt verdi

Belarus devlet medyasının Perşembe günü bildirdiğine göre, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik bir Rus saldırısına katıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Ukraynalı sınır muhafızları, günün erken saatlerinde Minsk'e yönelik suçlamada bulunmuştu.

Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Ukrayna'ya giren Rus birliklerinin bir kısmının komşu Belarus topraklarından geldiği ve Minsk tarafından "desteklendiği" belirtildi. Lukashenko, Kiev'in "olağanüstü pislik" ifadesinin arkasındaki insanları damgaladı.

Belarus cumhurbaşkanı, “Askerlerimiz bu operasyonda yer almıyor” dedi.

Belarus, Rusya'nın yakın bir askeri müttefikidir. İki ülke bu ayın başlarında Belarus topraklarında ortak tatbikatlar düzenledi.

Rusya, Perşembe sabahı Ukrayna'ya karşı büyük, sözde askeri bir "özel operasyon" başlattı. Başkan Vladimir Putin, orada daha ciddi kan dökülmesini önlemenin gerekli olduğunu iddia ederek emri haklı çıkardı.

Putin, 2014'te Kiev'deki Maidan'ın ardından Ukrayna'nın ABD liderliğindeki Batılı ulusların Moskova'ya zarar vermek için kullanmak istediği bir “Rusya karşıtı” devlete dönüştüğünü belirtti. Rus lider, askeri harekatın ülkeyi askerden arındırmak ve "Nazilerden arındırmak" anlamına geldiğini iddia etti.

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