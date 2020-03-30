Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Koronavirüsü votka ve sauna ile defedeceğiz

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki aktviteleri iptal etmeyi ve iş yerlerini kapatmayı reddediyor.

Lukaşenko konuya ilişkin yaptığı son açıklamada "Votka ve saunanın Covid-19'u defedeceğini" ileri sürdü.

Ülkedeki spor müsabakaları devam ettiği gibi, eğlence yerleri de normal bir şekilde işlemeye devam ediyor. Vatandaşlara votka içme ve bol bol saunaya gitme çağrısı yapan hükümet halka sadece sosyal mesafe bırakmaları tavsiyesinde bulunuyor.

'Ayaklarımız üzerinde ölmek dizlerimiz üzerinde yaşamaktan iyidir'

Başkan Lukaşenko da bizzat kendisi Cumartesi günü bir buz hokeyi maçında oyuncu olarak yer aldı ve sporun en iyi anti-virüs ilacı olduğunu belirterek "Ayaklarımız üzerinde ölmek dizlerimiz üzerinde yaşamaktan iyidir. Siz burada hiç havada uçuşan virüs görüyor musunuz? Ben de görmüyorum çünkü burası buzdolabı gibi" dedi.

9,5 milyon nüfusu olan Belarus'ta şimdiye kadar 94 Covid-19 vakası görüldü. 1994'ten bu yana iktidarda olan Lukaşenko, virüs konusunda salgının başlangıcından beri rahat tavırları ile dikkat çekti.

'Günde 50 ml votka için'

Son olarak da vatandaşlarının iş saatleri dışında günde 50 ml votka içmesini ve bunun da tamamen Dünya Sağlık Örgütü tavsiyeleri ile uyumlu olduğunu ileri sürerek bunun yanında zamanında kahvaltı yapmak gerektiğini ekledi.

Lukaşenko, Rusya'da uygulanan önlemleri ise 'kitle histerisi ve psikotik' olarak nitelendirdi. İkinci Dünya Savaşı gazilerinin yürüyüş yaptığı 9 Mayıs kutlamalarının iptal edilmeyeceğini de duyuran Lukaşenko, "Hiçbir şeyi iptal etmiyoruz ve planlanmış olan tüm etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Tanrı bizi koronavirüsten korusun" şeklinde konuştu.