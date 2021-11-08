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Belarus ile Polonya sınırında düzensiz göçmenler nedeniyle tansiyon yükseliyor

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Belarus’ta yaz aylarından bu yana AB’ye süren düzensiz göç hareketlerinden en büyüğü Polonya’ya sınırı olan Grodno şehrinde gerçekleşti.
Belarus ile Polonya sınırında düzensiz göçmenler nedeniyle tansiyon yükseliyor

Sosyal medyada görüntüleri yayılan, çoğunluğunun Irak kökenli olduğu belirtilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 2 bin düzensiz göçmen, ellerinde valiz ve çantalarıyla sabah saatlerinde Bruzgi sınır noktasına doğru ilerlemeye başladı.

Sosyal medya üzerinden organize olduğu ifade edilen göçmenlerin bir kısmı hiçbir müdahaleye maruz kalmadan Belarus sınır noktasını geçti. Göçmenlerin bir kısmı da sınır boylarındaki ormanlık alana doğru ilerledi.

Polonya Savunma Bakanlığı, göçmenlerin Kuznetskiy sınır noktasından biraz uzakta bulunan Belarus sınırları içerisinde olduğunu duyurdu.

Geniş güvenlik önlemi alan Polonya tarafından, sınırdaki telleri aşmak isteyen göçmenlere yönelik göz yaşartıcı gaz kullanıldığı ve bölgede helikopter uçurulduğu görüntülere yansıdı.

Sosyal medyada göçmenlerin Polonya değil, Almanya’ya gitmek istediklerine dair açıklamalar yer aldı.

Polonyalı yetkililer, göçmenlerin ülkeye geçişine izin vermediklerini, giriş yapabilenleri de Belarus’a geri göndereceklerini duyurdu.

Belarus ve Polonya birbirlerini suçluyor

Belarus Devlet Sınır Komitesi Sözcüsü Anton Bıçkovskiy, düzensiz göçmenlerin, Polonya’nın kendilerini zorla geri göndermesine karşılık kalabalık bir şekilde organize olduğunu vurgulayarak, “Polonya tarafının mültecilere karşı fiziksel güç ve özel ekipman kullanımını haklı çıkarmaya yönelik provokatif eylemlerini göz ardı etmiyoruz." dedi.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Warwrzyk da Polonya-Belarus sınırındaki durumun ağırlaşabileceğine dikkat çekerek, Belarus makamlarının sınırdaki durumu tırmandırmaya çalıştığını savundu.

Belarus: Sınırdaki gerginlik devam ediyor

Öte yandan Belarus-Polonya sınırında yaşananlara ilişkin Belarus Devlet Sınır Komitesi’nden yapılan açıklamada, gerginliğin devam ettiği belirtildi.

Aralarında önemli sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu 2 binden fazla göçmenin Polonya sınırı boyunca bariyerlerin önünde bulunduğu belirtilen açıklamada, bu kişilerin kendi ifadeleriyle Belarus’ta yaşamak istemedikleri, rotalarının nihai hedefinin koruması altına girmek istedikleri AB ülkeleri olduğu kaydedildi.

Açıklamada, göçmenlerin, hayatları tehlikede olduğu gerekçesiyle ülkelerini terk ettiklerini Polonya tarafına bildirmeye çalıştığı ifade edilerek, “Mültecilerin saldırgan eylemleri olmamasına rağmen Polonya güvenlik güçleri, durumu anlamaya çalışmak yerine psikolojik baskı kullanmak için hava araçları kullandı, ayrıca koruma arayan kişilere de göz yaşartıcı gaz kullanıldı.” denildi.

Açıklamada ayrıca, mültecilerin daha kararlı eylemlere geçtiği ve Polonya sınır bariyerlerini yıkmaya başladıkları kaydedildi.

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