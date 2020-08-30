Belarus muhalefet lideri Svetlana Tikhanovskaya: Seçim tekrarlanırsa yeniden aday olmayacağım

Litvanya'da sürgünde bulunan Belaruslu muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya, euronews'e yaptığı açıklamada, ülkesindeki seçimlerin tekrarlanması halinde tekrar aday olmayacağını söyledi.

"Ben sadece geçiş dönemi başkanı gibiyim." ifadesini kullanan Tikhanovskaya, "Seçimlerin tekrar etmesi halinde yeni seçime katılmayacağım. Ben ve ekibim adil ve şeffaf seçimleri organize edeceğiz ama ben tekrar aday olmayacağım." şeklinde konuştu.

Ülkede 9 Ağustos'ta yapılan seçimleri, yüzde 80'lik oy oranıyla ülkeyi 26 yıldır demir yumrukla yöneten mevcut lider Aleksander Lukaşenko'nun kazandığı açıklanmıştı.

Ancak sonuçlara itiraz eden muhalefet, haftalardır sokaklarda protesto gösterileri düzenliyor.

Seçimlerin hileli, sonuçların da kendisi lehine değiştirildiğini belirten muhalifler, Lukaşenko'nun istifa edip görevi bırakmasını istiyor.

Svetlana Tikhanovskaya euronews'e verdiği bir önceki mülakatta da "Belarus'un şu anki başkanı kim? Sanırım benim." ifadesini kullanmıştı.

Çok sayıda yabancı gazetecinin akreditasyonu iptal edildi

Bu arada Belarus'ta yetkililer, muhalefetin pazar günü için planladığı dev gösteri öncesi çok sayıda yabancı medyaya mensup gazetecinin akreditasyonunu iptal etti.

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoli Glaz, kararın, Bakanlıklar Arası Aşırılık ve Terörizmle Mücadele Komisyonu'nun tavsiyesi üzerine alındığını dile getirdi.

Sözcü toplamda kaç gazeteci ya da yabancı basın organı olduğuna dair bilgi vermezken Reuters, AFP, BBC ve Radio Free Europe gibi uluslararası medya gruplarından toplam 17 muhabirin akreditasyonlarının iptal edildiği belirtildi.