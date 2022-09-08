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Belarus, Polonya sınırında harekete geçti: Asker yığmaya başladılar

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Belarus'un Ukrayna ve Polonya sınırlarında askeri tatbikatlara başlayacağını açıklaması uluslararası kamuoyunda gündem oldu. Ukrayna'dan 'oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazırız' mesajı geldi.
Belarus, Polonya sınırında harekete geçti: Asker yığmaya başladılar

Rusya’nın yakın müttefiki olan Belarus, Polonya ve Ukrayna sınırında askeri tatbikatlarına başladığını açıkladı. Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Brest poligonu, Minsk ve Vitebsk bölgelerinde yapılacak tatbikatın ‘düşman tarafından geçici olarak ele geçirilen toprakları özgürleştirme’ ve sınır bölgeleri üzerindeki kontrolü yeniden ele geçirme pratiği olduğu vurgulandı.

Uluslararası basın, tatbikatı manşetlere taşırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de Ukrayna işgali öncesinde sınırda benzer tatbikatlar düzenlediğine dikkat çekildi.

Minsk yönetimi aylardır, Polonya, Litvanya ve Letonya gibi NATO üyelerinin sınırlarına asker yığmasından şikayet ederken, sınırda asker sayısını ve tatbikatları artırdı.

‘DÜŞMANA KARŞI MÜCADELEDE…’

Belarus savunma bakanlığı, 14 Eylül’e kadar sürmesi planlanan tatbikatların ‘düşman ve yasadışı silahlı oluşumlara’ karşı mücadelede önemli bir yeri olduğunu ifade etti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, tatbikata 7 bin 500 askeri personel, 260 zırhlı araç ve yaklaşık 30 uçak ve helikopter katılacak. Savunma bakanlığına göre, tatbikata katılan asker ve askeri teçhizatın seviyesi, AGİT yönergeleri uyarınca bildirimde bulunmalarını gerektirmiyor.

Tatbikatlar, Vitebsk’in kuzeydoğu bölgesi olan Minsk’te ve Ukrayna sınırına sadece 20 mil uzaklıkta bulunan Brest şehri yakınlarında gerçekleştirilecek.

Belarus has started military exercises by the city of Brest near the Polish border, its capital Minsk and the northeast region of Vitebsk

UKRAYNA’DAN ‘HAZIRIZ’ MESAJI

Geçen hafta, Ukraynalı üst düzey askeri yetkili Oleksiy Gromov, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Belarus’un askeri tatbikatları sırasında herhangi bir gelişmeye “hazır” olduklarını söylemişti.

Ancak Ukrayna haber ajansı Interfax’ın haberine göre Gromov, Belarus’un Ukrayna’ya saldırı başlatma ‘olasılığının’ düşük olduğunu söyledi.

Askeri tatbikatlar, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun geçen ay Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline verdiği desteği yeniden teyit etmesinin ardından geldi. Lukaşenko’nun Rusya’a desteği, uluslararası alanda yaptırımlarla karşılaşmasına neden oldu.

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