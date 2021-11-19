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Belarus-Polonya Sınırındaki Göçmenler Bekleyişlerini Kapalı Alanda Sürdürüyor

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Belarus-Polonya sınırında, Avrupa’ya göçme arayışındaki kişiler sınır bölgesindeki kapalı alanda bekleyişlerine devam ediyor.
Belarus-Polonya Sınırındaki Göçmenler Bekleyişlerini Kapalı Alanda Sürdürüyor

Belarus'un Grodno şehrindeki sınır boyunda, çoğunluğu Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden de Polonya'ya geçmeye çalışanlar kendileri için ayrılan lojistik merkezindeki kapalı alanda geceyi geçirdi.

Günlerdir Polonya sınırı boyundaki çadırlarda bekleyen çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu 2 bin civarındaki kişi, uzun bir aradan sonra ilk kez sıcak bir ortamda uyudu. Çok az sayıda kişi geceyi bina dışında kurdukları çadırlarda geçirdi.

Yaşları 1 ila 5 olan çocuklar, merkezde kendilerine dağıtılan sınırlı sayıdaki oyuncakla oynayarak vakit geçirirken, yaşları biraz daha büyük olanlar kendilerine verilen toplarla bina dışında oynadı.

İnsani yardımlar sürüyor ama yetmiyor

Belarus hükümeti ve halkı, gönüllü kuruluşlar vasıtasıyla merkezde bulunanlara insani yardımlarını sürdürüyor.

Merkezin önünde, Belarus Acil Durumlar Bakanlığı, Belarus Kızılhaç görevlileri ve gönüllülerden oluşan ekip çadırlarda günde iki öğün sıcak yemek yardımı yapıyor.

Su, hijyen ve tuvalet ihtiyacının da giderildiği alanda, giyecek ve battaniye yardımı zaman zaman yetersiz kalıyor.

Rusya Kızılhaç Örgütünün ilerleyen günlerde Belarus-Polonya sınırındaki yardım faaliyetlerine destek vereceği belirtildi.

24 saat tıbbi yardım yapılıyor

Göçmenlerin bulunduğu alanda zaman zaman rahatsızlananlar oluyor. Lojistik merkezin hemen yanında göçmenlere tıbbi destek için 2 ambulans ve sağlık ekipleri bekliyor.

Sağlık görevlileri, başvurunun oldukça fazla olduğunu, özellikle diş ve boğaz ağrısıyla, kadınların gebelikle ilgili şikayetlerle tıbbi yardım istediğini belirtiyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, merkezin yanında bulunan acil sağlık ekiplerinin 24 saat hizmet vereceği belirtilerek, sadece bir gün içinde 80 kişiye sağlık hizmeti sağlandığı, 5 kişiye ambulans içinde müdahale edildiği ve 2 kişinin de hastaneye götürüldüğü kaydedildi.

Akıllı telefonlar için şarj sorunu

Göçmenler arasında en önemli sorunlardan biri de merkezdeki elektrik sisteminin yetersiz kalması nedeniyle akıllı telefonlarını şarj edememeleri. Pek çok kişi, sık sık merkeze gelen gazetecilere ve yardım kuruluşu görevlilerine telefonlarını şarj edip ertesi gün getirmeleri isteğinde bulunuyor.

Telefonlar yüzünden iletişimleri kopuk olan göçmenler, bir yandan da gazetecilere kendileriyle ilgili gelişmeleri ve Avrupa’ya geçip geçemeyeceklerini soruyor.

Göçmenlere ses bombalı ve köpekli müdahaleye soruşturma

Öte yandan Belarus Devlet Sınır Komitesi, 16 Kasım'da Belarus-Polonya sınırında Polonya sınır muhafızlarının göçmenlere yönelik müdahalesi ile ilgili soruşturma başlattı.

Komiteden yapılan açıklamada, Polonya güvenlik güçlerinin Belarus topraklarındaki göçmenlere müdahalede bulunulduğuna dikkat çekilerek, olay yerinde biber gazı etken maddesi bulunduğu, bu maddenin gaz bombaları, gaz silahları için mermiler ve tazyikli sular içinde polis ve askere hizmet veren özel araçlarda kullanıldığına dikkat çekildi.

Bu maddenin insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğu da belirtilerek, ses bombalarının da olayda kullanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, olay sonrası 4'ü kadın ve biri çocuk, 30'dan fazla kişinin tıbbi yardım için Belarus tarafına başvuruda bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca Belarus-Litvanya sınırında Klevitsa bölgesinde, Litvanya sınır muhafızlarının bu ülke tarafına geçenlerin üzerine köpekleri saldırtması ve Belarus tarafına itmesiyle ilgili de soruşturma yapıldığı aktarıldı.

Belarus-Polonya sınırında 8 Kasım'dan bu yana, Avrupa’ya göçme arayışıyla çoğunluğu Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler, ormanlık alanda kendi kurdukları kampta ve sınır önünde bekleyişini sürdürüyordu.

Bu kişiler dün, sınır boyunda kurdukları kampı tamamen boşaltarak, Belarus hükümetinin bölgede hazırladığı kapalı alana geçmişti.

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