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Belarus Sınırındaki Göçmenlere Göz Yaşartıcı Gaz Ve Tazyikli Suyla Müdahale

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Polonya-Belarus sınırında bekleyişi süren göçmenlerin bir kısmı Polonya sınırında konuşlanmış güvenlik güçlerine taş ve ses bombası atarken, Polonya polisi de göçmenlere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Belarus Sınırındaki Göçmenlere Göz Yaşartıcı Gaz Ve Tazyikli Suyla Müdahale

Polonya ve Belarus arasındaki göçmen krizi sürerken, Bruzgi-Kuznica Sınır Kapısı'nda dün toplanan göçmen gruplar ile Polonya güvenlik güçleri arasında öğlene doğru gerginlik yaşandı. 

Polonyalı yetkililerden edinilen bilgiye göre, gece boyunca farklı grupların sınırın çeşitli yerlerinde Polonya sınırını kaçak olarak geçme çabası sürerken, öğlene doğru da Bruzgi-Kuznica Sınır Kapısı'nda bekleyen göçmenlerden bazıları taş ve ses bombaları ile Polonyalı güvenlik güçlerine saldırdı. Sınır Koruma Basın Sözcüsü Anna Michalska düzenlediği basın toplantısında, Kuznica Sınır Kapısı'nda yaklaşık 2 bin göçmenin bulunduğunu, bunların içinde 100 kadar kişinin agresif davranarak sınırı gözeten asker, polis ve sınır koruma görevlilerine taşla saldırdığını söyledi.

Sözcü Michalska göçmenlerin Polonyalı güvenlik güçlerine ses bombaları attığını, söz konusu ses bombalarının Belarus güvenlik güçleri tarafından göçmenlere temin edildiğini ileri sürdü. Polonya polisi ise göçmenlere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Tazyikli su sıkılması üzerine dün Belarus tarafındaki Bruzgi Sınır Kapısı'nı geçerek Polonya sınırı önünde bekleyen göçmen grubu Bruzgi Sınır Kapısı'na geri çekildi. Şu an için bölgede durum kontrol altına alınırken, Polonya Özel Birimler Bakanlığı Basın Sözcüsü Stanislaw Zaryn, Polonyalı güvenlik güçlerinin görevlerini "mükemmel bir şekilde" yerine getirdiğini, sınıra “saldırının” ilk dalgasının durdurulduğu açıklamasında bulundu.

"ASKERLER FİNANSAL OLARAK ÖDÜLLENDİRİLECEK"

Göçmenlerin attığı taşlardan yaralanan bir polis memuru ile bir Sınır Koruma görevlisinin hastaneye kaldırıldığı bildirilirken, Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, askerlere bugünkü saldırıyı durdurdukları için teşekkür etti. Bakan Blaszczak, "Sizler sayesinde Polonya halen güvenli. Şu anda sınırda görev yapan tüm askerler finansal açıdan ödüllendirilecekler. Sizlere minnettarız" dedi.

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