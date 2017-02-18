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Belaruslu spor yazarı bahsi kaybedince gazete yedi

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Belaruslu spor yazarı bahsi kaybedince gazete yedi
Belarus'ta tuttuğu hokey takımıyla ilgili bahsi kaybeden bir spor yazarı, sözünü tutup gazete yedi.

Ülkenin en büyük spor gazetelerinden Pressball'da yazan Viaseçlav Fedorenkov, Belarus takımı Dinamo Minsk'in ağırlıklı olarak Rus takımlarının yarıştığı Kontinental Hokey Ligi'nde play-off'a kalamayacağını iddia etti ve "Kalırsa bu gazeteyi yerim" dedi.

Ancak takım başarılı olunca, Fedorenkov, Minsk Arena spor sarayında gazetecilerin önünde çorba ve kolayla birlikte, çalıştığı gazetenin sayfalarını yedi.

Çorbanın bitmesi üzerine sayfaların ancak yarısını yiyebilen Fedorenkov "Takımım için her şeyi yaparım. Ama bundan sonra bir iddiada bulunurken iki kere düşüneceğim. Sakın siz böyle sözler vermeyin, çünkü tutması kolay değil" dedi.

Dinamo Minsk takımının teknik direktörü Craig Woodcroft, Fedorenkov'a gazeteyi yemesi için baskı yapmadıklarını ancak, yazarın çabasını takdirle karşıladığını söyledi.

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