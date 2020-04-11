Belarus’ta Covid-19’a rağmen maçlar devam ederken, seyircilerin yerini cansız mankenler aldı

Avrupa’da Covid-19 salgını yüzünden futbol maçlarına ara vermeyen tek ülke olan Belarus’ta Dynamo Brest takımı, maçlarda azalan seyirci sayısı karşısında, tribünlere cansız manken yerleştirerek futbolcularını motive etme yoluna gitti.

Dynamo Brest takımı, Shakhtyor Soligorsk takımıyla oynadığı Belarus kupası yarı final maçında tribünlere üzerlerinde formalarıyla yerleştirilen cansız mankenler ilginç görüntülere sahne oldu.

Geçen yılın şampiyonu Dynamo Brest takımı yöneticileri, futbol forması giydirilen cansız mankenler ile stattaki maç havasını bir ölçüde de olsun yaşatmaya çalıştıkları görüşünü dile getirdi.

Belarus Futbol Federasyonu şu ana kadar seyircilerin statlara gelmesini yasaklamasa da tribünlere gelen taraftar sayısı virüs salgını yüzünden her geçen hafta azalıyor.

Salgından korkan seyirciler maça gitmiyor

Birinci Ligdeki 16 takımdan 10 takımın taraftarları, yaptıkları ortak çağrıyla maçların izlenmesi için statlara gidilmemesini istedi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, geçen hafta yaptığı açıklamada ülkede Covid-19 vaka sayısının arttığını ancak karantina ilan etmeyi düşünmediklerini söylemişti..

Tarım sektöründeki sorunların bir an evvel çözülmesi gerektiğini vurgulayan Lukaşenko, "Petrolü sofraya koyamazsınız. Gıda çok ciddi bir konudur. Bu yüzden ekim çalışmalarının en kısa zamanda bitmesini istiyorum. Ülkede karantina ilan etmek en basiti. Bunu bir günde yapabiliriz fakat ne yiyeceğiz?" diye konuşmuştu.