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Belarus'ta Lukaşenko, protestolara karşı askeri güçleri harekete geçiriyor: En sert önlemler alınsın

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Belarus'ta Lukaşenko, protestolara karşı askeri güçleri harekete geçiriyor: En sert önlemler alınsın
Belarus'ta Lukaşenko, protestolara karşı askeri güçleri harekete geçiriyor: En sert önlemler alınsın

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko cumartesi günü savunma bakanına verdiği talimat ile protestoculara karşı 'en sert önlemlerin alınmasını' istedi.

9 Ağustos tairhinde gerçekleşen tartışmalı seçimler sonrasında tüm ülkeye yayılan ve protestolarda hali hazırda binlerce kişi gözaltına alındı. Ancak muhalif lider Svetlana Thikanovskaya'nın çağrısı ile pazar günü bir kez daha ülke çapında büyük bir protesto gösterisi gerçekleşmesi ve halkın sokağa çıkarak Lukaşenko'nun istifasını istemesi bekleniyor.

26 yıldır görevde olan ve seçimlerde kendisine rakip çıkanlar üzerinde baskı kuran Lukaşenko, iktidardaki altıncı dönemini sağlama almak istiyor.

Bunun için ülkenin batı sınırındaki Grodno'da bulunan askeri birlikler harekete geçirilecek. Buna ilişkin açıklama Lukaşenko'nun Telegram hesabından duyuruldu.

Dışardan organize ediliyor"

Lukaşenko, ülkesinde kendisine karşı protestoların komşu ülkelerden organize edildiğini öne sürerek, "Egemen devletimizin iç işlerine açıkça dışardan müdahale ediyorlar." dedi.

Lukaşenko, Polonya sınırında bulunan Grodno bölgesinde askeri birlikleri ziyaret ettikten sonra, şehir meydanında düzenlenen mitingde taraftarlarına seslendi.

Ülkede cumhurbaşkanlığı seçimini kazandıktan sonra kendisine karşı protestoları organize edenlerin sınır ötesinde, komşu ülkelerde olduğunu ileri süren Lukaşenko, "Onları uyarmak istiyorum. Bu sınır sadece bizim değil, Birlik Devleti (Belarus-Rusya) ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünün de sınırıdır. Cevap çok uygun olacak. Belarus'a saygısızlık yapılmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Ülkenin batı sınırının tehdit altında olduğunu söyleyen Lukaşenko, "Batı sınırında huzursuzluk var, tehdit ediyorlar, egemen devletimizin iç işlerine açıkça dışardan müdahale ediyorlar." dedi.

Açıklama Grodno bölgesinde askeri kuvvetlerin 28-31 Ağustos tarihlerinde yapacağı tatbikat öncesinde geldi.

"Mevcut yönetimi kabul etmeyeceğiz"

Açıklanan resmi verilere göre Lukaşenko seçimleri yüzde 80 ile kazanmıştı ancak muhalefet bu oranın aslında Thikanovskaya'ya ait olduğunu ileri sürüyor. Thikanvoskaya cuma günü Litvanya'dan yaptığı açıklamada "Belarus halkı mevcut yönetimi asla kabul etmeyecek" ifadelerini kullandı.

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