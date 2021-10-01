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Belarus’ta muhalif isimlere yönelik dehşet kamerada: KGB ajanları evini basıp öldürdü

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Belarus’ta 27 yıldır ülkeyi yöneten Aleksandr Lukaşenko, geçtiğimiz yıl ağustos ayında yapılan seçimlerde yüzde 80 oy alarak zafer elde edince ülkede ortalık karıştı.
Belarus’ta muhalif isimlere yönelik dehşet kamerada: KGB ajanları evini basıp öldürdü

Belarus’ta 27 yıldır ülkeyi yöneten Aleksandr Lukaşenko, geçtiğimiz yıl ağustos ayında yapılan seçimlerde yüzde 80 oy alarak zafer elde edince ülkede ortalık karıştı. Muhalefetin seçim sonuçlarını kabul etmemesi üzerine aktivistler sokaklara döküldü.

Ülkede kaos ortamı hakim olurken, birçok muhalif isim ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Ülkede kalanlar ise güvenlik güçleri tarafından alıkondu. İngiliz The Times gazetesi, Belaruslu aktivist Andrey Zeltser’in ölümüne ait görüntüleri yayınladı.

Andrey Zeltser, ajanların gelişini elinde tüfekle bekledi.

KGB gizli servisi ajanları, başkent Minsk’te yaşayan Zeltser’in evine baskın düzenledi. Görüntülerde KGB ajanlarının kapıyı zorladığı görülürken, evin içinde ise eşiyle birlikte bekleyen Zeltser’in elinde tüfek olduğu dikkat çekiyor. KGB ajanlarının kapıyı kırmasıyla birlikte silahlı çatışma çıkarken, olayda bir KGB ajanı ve Zeltser hayatını kaybetti.

KGB, ABD vatandaşlığı da bulunduğ iddia edilen ve bir şirkette IT uzmanı olan Zelster için ‘terörist’ ifadesini kullandı. Baskın sırasında çiftin 9 yaşındaki çocukları evde bulunmazken, Zeltser’in eşi Maria Uspenskaya’nın gözaltına alındığı öğrenildi.

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