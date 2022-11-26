Belarus’ta şok etkisi yaratan ölüm: Dışişleri Bakanı hayatını kaybetti

Belarus merkezli Belta haber ajansının son dakika olarak duyurduğu habere göre, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei 64 yaşında hayatını kaybetti. Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz yaptığı açıklamada, bakanlık görevini sürdüren Makei’nin ani bir şekilde öldüğünü duyurdu.

Makei, 2012’den beri Dışişleri Bakanlığı görevini sürdürüyordu.

Makei’nin ölüm nedeniyle ilgili net bir açıklama yapılmadı.

İngiliz basını, Makei’nin Ukrayna savaşında önemli bir rolü olduğunu hatırlatırken, ‘gizemli ölüm’ başlıklarını attı.

PAZARTESİ LAVROV İLE BİR ARAYA GELECEKTİ

Makei son olarak Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün (CSTO) bu hafta başlarında Ermenistan’ın başkenti Erivan’da düzenlediği bir konferansa katılmıştı.

Makei, Pazartesi günü Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile görüşecekti.

2020’de Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimleri ve hükümet karşıtı kitlesel protestolar öncesinde Makei, Belarus’un Batı ile ilişkilerini iyileştirme çabalarının mimarlarından biri olmuş ve Rusya’yı eleştirmişti.

‘BATI AJANI OLMAKLA SUÇLANMIŞTI’

Ancak bu sözlerinin ardından protestocular Makei’yi hedef almış ve onu Batı ajanı olmakla suçlamıştı. Belarus Dışişleri Bakanı tutumunu aniden değiştirmek zorunda kalmıştı…

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Başkanı Vladimir Makei’nin ölüm haberleriyle şok olduk” ifadelerinde bulunurken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın zamanda resmi taziyelerini sunacağını açıkladı.

Makei, daha önce, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında da iki taraflı çözümü destekleyen açıklamalarıyla gündem olmuştu. Makei’nin “Belarus, stratejik bir müttefik ve kardeş devlet olan Rusya ile ilişkileri geliştirmek ve derinleştirmekle ilgilenmektedir. Aynı zamanda, Batı ülkeleriyle normal ilişkiler kurma arzusundan da şüphe edilmemelidir.” sözleri uzun süre konuşulmuştu.