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Belçika 15 Haziran'da İç Sınırlarını Açmayı Planlıyor

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Belçika 15 Haziran'da İç Sınırlarını Açmayı Planlıyor
Belçika 15 Haziran'da İç Sınırlarını Açmayı Planlıyor

Belçika İçişleri Bakanı Pieter de Crem, 15 Haziran'da diğer Avrupa Birliği (AB) üyelerine sınırlarını açmayı planladığını açıkladı. 

Flamanca yayın yapan VTM Nieuws haber sitesine konuşan de Crem, Almanya gibi ülkesinin de en geç 15 Haziran'da sınır kontrollerine son vermeye hazırlandığını kaydetti. 

De Crem, bu gelişmenin mevcut yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında azalma eğiliminin devam etmesine bağlı olduğunu aktardı. 

Uluslararası ulaşım ve seyahatin önünün açılması için ise henüz erken olduğuna işaret eden de Crem, "Virüsün kontrol altına alındığından emin olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu. 

De Crem, Belçikalıların yaz tatili için Fransa'ya gidip gidemeyeceğine ilişkin ise bu kararın aynı zamanda Paris yönetimine bağlı olduğunu, her ülkenin güvenlik ve kamu sağlığını güvence altına almakla sorumlu olduğunu ifade etti. 

İlk Kovid-19 vakasını 4 Şubat'ta tespit eden Belçika, 13 Mart'ta Kovid-19'la mücadele bağlamında tecrit politikaları uygulamaya başladı. Ülke genelinde kısıtlamalar 4 Mayıs'ta gevşetilmeye başlandı. Tüm mağazaların açılmasının ardından 18 Mayıs'ta okullar, müzeler ve hayvanat bahçeleri gibi yerlerin açılmasına karar verildi. 

Belçika'da, bugün itibarıyla Kovid-19 salgınında vaka sayısı 54 bin 288 olurken, ölü sayısı ise 8 bin 903 olarak kayıtlara geçti.

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