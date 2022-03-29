Belçika, 21 Rus Diplomatı Sınır Dışı Etti

Hollanda'nın ardından Belçika'da casusluk iddiaları ile Rus diplomatları sınır dışı etti. Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes yaptığı açıklamada, Rusya'nın Brüksel'deki Büyükelçiliği ve Anvers’te bulunan Başkonsolosluğunda görevli 21 Rus diplomatın Belçika’nın ulusal güvenliğini tehdit edecek şekilde casusluk ve propaganda faaliyetleri yürüttükleri ve bu nedenle haklarında sınır dışı edilme kararı verildiğini bildirdi.

Ukrayna savaşı sürecinde NATO ve Avrupa Birliği (AB) kapsamında alınan yaptırım kararlarına katılan ve Ukrayna’ya aktif destek veren Belçika'nın bu kararı savaşa bağlı olmaksızın ülke güvenliği nedeniyle aldığı ifade edildi.

Bir süredir NATO ve AB’ye ev sahipliği yapan Belçika’nın aynı zamanda siber saldırıların da hedefi olduğu açıklanmıştı. Belçika'nın 21 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına AB ve NATO kanadından henüz bir yorum yapılmadı.

HOLLANDA, 17 KİŞİYİ SINIR DIŞI ETMİŞTİ

Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hollanda'da gizlice istihbarat topladıkları belirlenen 17 Rus diplomatın “gizli casus” olduğunun belirlendiği ve sınır dışı edildiği bildirildi.

Rus büyükelçisinin sabah erken saatlerinde Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, karar hakkında bilgi verildiği aktarıldı. Diplomatlara Hollanda'dan ayrılması için iki hafta süre verilirken, sınır dışı edilecek diplomatların, Hollanda Gizli Servisi (AIVD) ve Asker İstihbarat ve Güvenlik Servisi'nden (MIVD) alınan bilgiler doğrultusunda gerçekte diplomat değil istihbarat subayı olduğu ve Hollanda'da gizlice görev yaptıklarının tespit edildiği ifade edildi.

RUSYA, 19 DİPLOMATI SINIR DIŞI ETMİŞTİ

Baltık ülkeleri olan Letonya, Litvanya ve Estonya, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıları gerekçe göstererek koordineli olarak 10 Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından Rusya'dan söz konusu ülkelere misilleme gelmişti. Baltık ülkelerinin Moskova’daki büyükelçilerinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını aktaran Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Karşılıklılık ilkesine dayalı olarak, Litvanya Büyükelçiliği’nin 4 çalışanı, Letonya Büyükelçiliği’nin 3 çalışanı, Estonya Büyükelçiliği ve Estonya'nın St. Petersburg'taki başkonsolosluğundan 3 toplamda 10 kişinin akreditasyonu iptal edildi. Rus diplomatik misyon üyelerinin Baltık ülkelerinden ayrılması için tanınan süreyle aynı zamanda Rusya topraklarından ayrılmaları talep edildi” ifadelerini kullanmıştı.