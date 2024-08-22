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Belçika akıllı telefonu okullarda yasakladı

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Belçika’nın Fransızca konuşulan bölgeleriyle başkent Brüksel’deki ilk ve orta dereceli okullarda öğrencilerin akıllı telefon kullanımı yasaklandı.
Belçika akıllı telefonu okullarda yasakladı

Valonya-Brüksel Eğitim Ağı’nın (WBE) aldığı karara göre Fransızca eğitim veren 373 okulda ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin okula akıllı telefon getirmesi yasaklanacak.

Yasak kararı 132 bin 600 öğrenciyi kapsayacak.

Ülkenin Flamanca konuşulan tarafındaysa hükümetin yasak üzerinde anlaşması bekleniyor.

Belçika’daki bazı okullar her türlü elektronik cihazın okul içine alınmasını yasaklarken bazılarıysa esneklik gösteriyordu.

WBE kararın öğrencilerin akıllı telefonlarla birbirlerinin görsellerini çekerek sosyal medya platformlarında paylaştığı ve bunların giderek daha fazla sayıda taciz suçu doğurduğu için alındığını bildirdi.

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