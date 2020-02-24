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Belçika: Darphane soyan hırsızlar, dolaşımdan kalkmış kilolarca bozuk parayı aldı

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Belçika: Darphane soyan hırsızlar, dolaşımdan kalkmış kilolarca bozuk parayı aldı
Belçika: Darphane soyan hırsızlar, dolaşımdan kalkmış kilolarca bozuk parayı aldı

Belçika'daki Kraliyet Darphanesi'ni soymaya çalışan iki hırsız, çantalar dolusu bozuk para ile kaçmaya çalışırken yakalandı. Üçüncü soyguncunun, birkaç çanta bozuk para ile kaçtığı belirlendi.

Çalınan bozuk paraların, dolaşımdan çekildiği ve hiçbir piyasa değeri olmadığı açıklandı.

Belçika'daki en ilginç soygun girişimlerinden bir olan olay, Cuma gece yarısı başkent Brüksel'in merkezinde yer alan Pachecolaan'daki Kraliyet Darphanesi'nde gerçekleşti.

Ülkede resmi olarak para basma yetkisine sahip tek kurum olan darphane, 3 soyguncu tarafından hedef alındı. Gece saat 01:30 sıralarında darphane binasına giren soyguncular, çantalar dolusu bozuk para çaldı.

Hırsızlık sırasında alarmın çalması üzerine, güvenlik görevlileri soyguncuları farketti. Bina içerisinde sıkıştırılan iki soyguncu, polis tarafından gözaltına alındı. İki soyguncunun sırt çantaları ve ceplerine yaklaşık 5'er kilo para doldurdukları ortaya çıktı.

Bir soyguncu bozuk paralarla kaçtı

Güvenlik görevlileri, soygunculardan birinin kaçmayı başardığını söyledi. Yakalanması için yoğun operasyon başlatılan üçüncü soyguncunun da, bozuk para dolu çantalarla kaçtığı belirtildi.

Hazine yetkilileri, hırsızların çalmaya çalıştığı paraların, çeşitli nedenlerle zarar gördüğü ya da küflendiği için daha önce piyasadan çekilmiş, kullanılmayan paralar olduğunu açıkladı. Belçikalı yetkililer, bu nedenle paraların hiçbir piyasa değeri bulunmadığını söyledi.

Savcılık, olayın silahlı soygun olmadığını açıkladı. Yakalanan soyguncular, hızlandırılmış yargılama prosedürü kapsamında 5 Mart'ta mahkemeye çıkarılacak. 1998 ve 1999 doğumlu oldukları belirtilen iki soyguncunun, daha önce herhangi bir suçtan sabıkaları bulunmuyor.

Belçika medyasına göre, aynı gece, Hazine binasında da hırsızlık olayı meydana geldi ve danışmadaki bilgisayarlar kayboldu.

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