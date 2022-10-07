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Belçika Dışişleri Bakanı, İranlı kadınlara destek için saçlarını kesti

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Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib ve iki kadın milletvekili, parlamentoda saçlarını keserek İranlı kadınlara destek verdi.
Belçika Dışişleri Bakanı, İranlı kadınlara destek için saçlarını kesti

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ve iki milletvekili, İranlı kadınlarla dayanışma mesajı vermek için federal parlamentoda saçlarını kesti.

Federal parlamento oturumunda İran doğumlu milletvekili Darya Safai, yerel kıyafetiyle kürsüye çıktı. İran’da Mahsa Amini’nin öldürülmesi üzerine başlayan protestolara destek içerikli kısa bir konuşma yapan Safai, ardından saçlarını kesti.

Daha sonra Dışişleri Bakanı Lahbib de eline makası alarak saçının bir tutamını kesip Safai’ye karşılık verdi.

Goedele Liekens isimli vekil de onlara katılırken, eylem parlamentoda uzun süre alkışlandı.

Cezayir asıllı Dışişleri Bakanı Lahbib ayrıca bu ay Brüksel’de yapılacak Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısında İran’a yaptırım çağrısı yapacağını kaydetti.

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