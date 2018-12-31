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Belçika, 'IŞİD kadınlarının geri getirilmesi' kararına itiraz etti

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Belçika hükümeti, Brüksel Mahkemesi'nin, IŞİD saflarında savaşmış olan iki kadının çocuklarıyla birlikte ülkeye geri getirilmesi yönündeki kararına itiraz etti.
Belçika, 'IŞİD kadınlarının geri getirilmesi' kararına itiraz etti

BBC Türkçe'nin haberine göre, Sığınma ve Göçten Sorumlu Bakan Maggie De Block, mahkeme kararını temyize götüreceklerini belirterek, "Çocukların sorumluluğunu üstlenmeliyiz ama kadınlar ayrı bir konu" dedi.

 

Brüksel Mahkemesi, Çarşamba günü verdiği kararda, IŞİD militanları Tatiana Wielandt (26) ve Bouchra Abouallal'in (25) altı çocuklarıyla birlikte Belçika'ya geri getirilmesine karar vermişti.

Bakan Block, Flaman medyasına yaptığı açıklamada, 5 yıl önce eşleriyle birlikte Suriye'ye giden ve IŞİD saflarında savaşan kadınların, bilinçli olarak defalarca Belçika'ya sırt çevirdiğini söyledi.

Belçikalı Bakan, "Şimdi gidip onları almamızı beklemeleri, bizimle alay etmektir. Bu uzak bir ihtimal" diye konuştu.

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