Belçika Mahkemelerinde Başörtüsü Yasağı Kaldırıldı

Belçika'da yapılan yeni yasal düzenleme ile mahkeme salonlarında uygulanan başörtüsü yasağına son verildi.

Belçika hükümeti, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin uyarısı üzerine, mahkemelerde başörtüsü takılmasını yasaklayan ceza yasasının 759'uncu maddesini değiştidi.

Müslüman bir kadın, 2018 yılında başörtüsünü çıkarmadığı gerekçesiyle mahkeme salonuna alınmaması nedeniye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurmuştu.

Strasbourg'daki mahkeme, Belçika'yı "inanç özgürlüğünü ihlal ettiği" gerekçesiyle mahkum etti. Bu kararın ardından mahkemelere bu konuda AİHM kararına işaret eden bir genelge gönderildi.

Bazı hakimler, AİHM kararı doğrultusunda, mahkeme salonuna başörtüsü takılmasına göz yumarken, bazıları ise yasak kararını uygulamaya devam etti.