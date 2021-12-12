  • BIST 2.035,48
  • Altın 788.92105
  • Dolar 13.8827
  • Euro 15.7135
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Belçika Mahkemelerinde Başörtüsü Yasağı Kaldırıldı

» »
Belçika Mahkemelerinde Başörtüsü Yasağı Kaldırıldı
Belçika Mahkemelerinde Başörtüsü Yasağı Kaldırıldı

Belçika'da yapılan yeni yasal düzenleme ile mahkeme salonlarında uygulanan başörtüsü yasağına son verildi.

Belçika hükümeti, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin uyarısı üzerine, mahkemelerde başörtüsü takılmasını yasaklayan ceza yasasının 759'uncu maddesini değiştidi.

Müslüman bir kadın, 2018 yılında başörtüsünü çıkarmadığı gerekçesiyle mahkeme salonuna alınmaması nedeniye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurmuştu.

Strasbourg'daki mahkeme, Belçika'yı "inanç özgürlüğünü ihlal ettiği" gerekçesiyle mahkum etti. Bu kararın ardından mahkemelere bu konuda AİHM kararına işaret eden bir genelge gönderildi.

Bazı hakimler, AİHM kararı doğrultusunda, mahkeme salonuna başörtüsü takılmasına göz yumarken, bazıları ise yasak kararını uygulamaya devam etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Şeytanın müziği’ni yapıyor diye protesto edilen İsveçli şarkıcı kilisede gizli konser verdi11 Aralık 2021 Cumartesi 11:22
  • DSÖ: Avrupa Çok Şiddetli, Çok Zor Bir Salgının Ortasında10 Aralık 2021 Cuma 21:54
  • Almanya Başbakanı Scholz’ın İlk Yurt Dışı Ziyareti Fransa’ya10 Aralık 2021 Cuma 18:34
  • Alman mahkemesi: Yataktan masaya yürürken düşmek iş kazasıdır10 Aralık 2021 Cuma 13:35
  • Avrupa ülkeleri Rusya'yı caydıramaz10 Aralık 2021 Cuma 12:34
  • Almanya’da Scholz, eyaletlerin başbakanlarıyla pandemiyi görüştü10 Aralık 2021 Cuma 11:16
  • AB demokrasiyi desteklemek için 1,5 milyar euro bütçe ayıracak10 Aralık 2021 Cuma 10:09
  • Almanya'da Cami Otoparkındaki Araç Kundaklandı09 Aralık 2021 Perşembe 21:17
  • Rusya’dan Ukrayna’ya Suçlama: Ağır Silah Yığıyorlar09 Aralık 2021 Perşembe 18:23
  • Norveç’te Covid-19 rekoru kırıldı, yeni tedbirler alındı09 Aralık 2021 Perşembe 15:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti