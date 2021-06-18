Belçika mahkemesi, devleti iklim politikasını ihmal etmekten suçlu buldu

Belçika'da ilk kez bir mahkeme, federal hükümeti ve ülkenin üç bölgesini (Flaman, Valon, Brüksel) iklim krizi ile mücadele için gerekli önlemleri almamaktan suçlu buldu.

Belçika'da ilk kez bir mahkeme, federal hükümeti ve ülkenin üç bölgesini (Flaman, Valon, Brüksel) iklim krizi ile mücadele için gerekli önlemleri almamaktan suçlu buldu.

Brüksel mahkemesi kararında, Belçika makamlarının "ihmalkar bir iklim politikası uygulayarak bir hata işlediklerini" söyledi.

Basın ile paylaşılan kararda, iklim politikalarıyla ilgili dört kuruluşun "normal ihtiyatlı ve gayretli yetkililer gibi davranmamasının, Belçika medeni kanununa göre bir kusur teşkil ettiği ifade edildi.

Ayrıca, "iklim değişikliğinin yaşamı tehdit eden etkilerini önlemek için gerekli tüm önlemleri almamakla" suçlanan davalıların, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni de ihlal ettikleri belirtildi.

Fakat mahkeme Hollanda ve Almanya'da olduğu gibi, devlete sera gazı azaltma hedefleri koymadı.2015 yılında, Lahey Mahkemesi, Hollanda hükümetinin iklim politikasının yasa dışı olduğuna hükmederek, beş yıl içinde sera gazı emisyonunun en az yüzde 25 oranında azaltmasına hükmetmişti.

Geçtiğimiz haftalarda da Lahey Mahkemesi, çok uluslu petrol şirketi Shell'in, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 2019-2030 yılları arasında karbon salımını azaltmakla yükümlü olduğuna hükmetmişti.