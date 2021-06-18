  • BIST 1.409
  • Altın 500,500
  • Dolar 8,6776
  • Euro 10,3400
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKA“Hayatın Gerçekleri” sergisi açılıyor

Belçika mahkemesi, devleti iklim politikasını ihmal etmekten suçlu buldu

» »
Belçika'da ilk kez bir mahkeme, federal hükümeti ve ülkenin üç bölgesini (Flaman, Valon, Brüksel) iklim krizi ile mücadele için gerekli önlemleri almamaktan suçlu buldu.
Belçika mahkemesi, devleti iklim politikasını ihmal etmekten suçlu buldu

Belçika'da ilk kez bir mahkeme, federal hükümeti ve ülkenin üç bölgesini (Flaman, Valon, Brüksel) iklim krizi ile mücadele için gerekli önlemleri almamaktan suçlu buldu.

Brüksel mahkemesi kararında, Belçika makamlarının "ihmalkar bir iklim politikası uygulayarak bir hata işlediklerini" söyledi.

Basın ile paylaşılan kararda, iklim politikalarıyla ilgili dört kuruluşun "normal ihtiyatlı ve gayretli yetkililer gibi davranmamasının, Belçika medeni kanununa göre bir kusur teşkil ettiği ifade edildi.

Ayrıca, "iklim değişikliğinin yaşamı tehdit eden etkilerini önlemek için gerekli tüm önlemleri almamakla" suçlanan davalıların, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni de ihlal ettikleri belirtildi.

Fakat mahkeme Hollanda ve Almanya'da olduğu gibi, devlete sera gazı azaltma hedefleri koymadı.2015 yılında, Lahey Mahkemesi, Hollanda hükümetinin iklim politikasının yasa dışı olduğuna hükmederek, beş yıl içinde sera gazı emisyonunun en az yüzde 25 oranında azaltmasına hükmetmişti.

Geçtiğimiz haftalarda da Lahey Mahkemesi, çok uluslu petrol şirketi Shell'in, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 2019-2030 yılları arasında karbon salımını azaltmakla yükümlü olduğuna hükmetmişti.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cornwall’da G7 Zirvesi protestoları: Dünya yok olurken seyirci kalmayın13 Haziran 2021 Pazar 10:50
  • Orta Doğu’da iklim krizi etkisi: Sıcaklıklar 50 dereceyi aştı12 Haziran 2021 Cumartesi 11:15
  • G7 liderlerinin çöpten heykeli yapıldı: Baktıkça vicdanları sızlasın11 Haziran 2021 Cuma 09:17
  • Tehlike büyük! Uzmanların uyardığı Marmara'daki kâbus ABD basınında08 Haziran 2021 Salı 12:25
  • Dipkarpaz - Ronans Sahilinde Temizlik Etkinliği07 Haziran 2021 Pazartesi 09:23
  • Bakan Ataoğlu: Çevre Dersi, Gelecek Yıldan İtibaren Müfredatta07 Haziran 2021 Pazartesi 09:13
  • Alagadi sahili temizlendi06 Haziran 2021 Pazar 11:26
  • Limasol Sigorta Daha Yaşanabilir Bir Çevre İçin Katkı Sağladı05 Haziran 2021 Cumartesi 13:07
  • CTP 5 Haziran Dünya Çevre Günü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı05 Haziran 2021 Cumartesi 11:00
  • Lefkoşa’nın En Güzel Bahçe ve Balkonları Belirlendi05 Haziran 2021 Cumartesi 08:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti