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Belçika Mahkemesi Fehriye Erdal için kararını verdi

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Belçika Mahkemesi Fehriye Erdal için kararını verdi
Belçika Brugge Ağır Ceza Mahkemesi, gıyabında yargılanan Sabancı suikastı faillerinden Fehriye Erdal'a Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı 15 yıl hapis cezası ile 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezası verdi.

Belçika Brugge Ağır Ceza Mahkemesi, gıyabında yargılanan Sabancı suikastı faillerinden Fehriye Erdal'a Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı 15 yıl hapis cezası ile 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezası verdi. 

Özdemir Sabancı suikastı faillerinden, DHKP-C üyesi Fehriye Erdal'ın Türkiye'de işlediği suçlardan yargılandığı davada karar açıklandı. Brugge Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada terörist Erdal'a 15 yıl hapis ve 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezası verildi. 

Hakim, terörist Erdal'ın "derhal tutuklanmasını" da istedi. 2006'da ev hapsindeyken firar eden Fehriye Erdal hakkında kırmızı bülten çıkarılması bekleniyor. 

Karar duruşması sırasında mahkeme önünde toplanan DHKP-C yandaşları, kararın açıklanmasının arından örgüt yanlısı slogan atarak tepki gösterdi.

Olayın geçmişi 

İş adamı Sabancı ile Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe, 9 Ocak 1996'da DHKP-C'liler tarafından İstanbul Sabancı Center'da öldürülmüştü. Cinayetin Fehriye Erdal, İsmail Akkol ve Mustafa Duyar tarafından işlendiği tespit edilmiş, Duyar yakalanıp hapse atılmış ve 1999'da hapishanedeki bir isyan sırasında öldürülmüştü. Erdal ve Akkol ise kaçmıştı. Yunanistan'da yargılanıp serbest bırakılan Akkol, ocak ayında Türkiye'ye yasa dışı yollardan girince yakalanmıştı.

Fehriye Erdal ise 1999'da Belçika'nın Knokke kentinde kaldığı apartmanda yangın çıkması sonucunda sahte pasaportla yakalanıp yargılanmıştı. Bir yıla yakın cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsine alınan Erdal, Mart 2006'da firar etmişti. Eylül 2007'de Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı yargılanması kararı verilse de daha sonra bu karar bozulmuştu. Sabancı ailesinin başvurusu üzerine süreç yeniden başlamıştı. 

25 Mayıs 2016'da Türkiye'de işlediği 3 cinayet suçundan Belçika'da yeniden yargılanmasına karar verilen DHKP-C üyesi Fehriye Erdal'ın Belçikalı avukatı Paul Bekaert davadan çekilmişti. Karara itiraz edilmesi ve avukat bulunması için verilen sürelerin dolmasının ardından ilk duruşma tarihi 5 Aralık olarak belirlenmişti.

Savcı, 5 Aralık'ta Erdal hakkında Türkiye'de işlediği cinayet suçlarından dolayı 30 yıl ağırlaştırılmış hapis, 15 yıl da ek güvenlik tedbiri istemişti.

 

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