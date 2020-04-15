Belçika nüfusa oranla ölümde İtalya'yı geçti

Belçika, koronavirüs nedeniyle nüfusa oranla ölümde İtalya’yı geçti.

İtalya’da her bir milyon kişiden 348 kişi ölürken Belçika’da bu sayı 359 oldu.

Salgın nedeniyle bugüne kadar 4 bin 440 kişinin yaşamını yitirdiği Belçika'nın İspanya'dan sonra, korona ölümleri açısından en kötü durumdaki ülke olduğu belirtildi.

İspanya'da koronavirüs nedeniyle her bir milyon kişiden 386’sı öldü.

Son 24 saat içinde Belçika'da, salgına bağlı olarak 283 kişi daha hayatını kaybetti. Bunlardan 103'ünün hastanelerde, 179'unun da huzurevlerinde meydana geldiği açıklandı.

Şu ana kadar yaşlı bakım evlerinde yapılan her 6 testten birinin pozitif çıktığı belirlendi. Toplam 33 bin 575 koronavirüs hastasının bulunduğu Belçika'da,

Belçikalı yetkililer diğer ülkelerin aksine, hastane dışındaki ölümleri de istatistiklere dahil ettikleri için, rakamların bu kadar yüksek göründüğünü söyledi.