Belçika prensi isyan etti: İnsan haklarım çiğneniyor

Belçika'da Çin ordusunun 90. yıldönümü etkinliklerine hükümetten izin almadan katıldığı için maaşında kesintiye gidilecek Prens Laurent, insan haklarının çiğnendiğine dair başbakana mektup gönderdi.

Belçika, bugüne dek egzantrik ama zararsız bir kişi gözüyle bakılan Prens Laurent'in isyanıyla sarsılıyor. Kral Philippe'in başına buyrukluğuyla tanınan kardeşi Prens Laurent, yetkilendirilmediği halde Çin'in Brüksel Büyükelçiliği'ndeki Kızıl Ordu kutlamalarında askeri üniforma içinde boy göstermesine misillemede bulunan Başbakan Charles Michel'e protesto mektubu yolladı.

​'AİHS'NİN İHLALİ'

Kendisini yıllık 308 bin avroluk gelirinde kesintiye gidilmesi kararı eşliğinde toplantıya çağıran Başbakan Charles Michel'e ''Hastayım'' diye mazeret bildiren Prens, avukatının 7 sayfalık mektubunu postaladı. Medyada da yayımlanan mektupta, 53 yaşındaki Laurent, yabancı hükümet temsilcileriyle görüşmelerinin hükümet tarafından sınırlandırılması girişiminin kendisini sosyal tecride zorladığını ve dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 8. maddesinin ihlali anlamına geldiğini savundu.

'AİHM NE DERDİ?'

Prense kendini savunma hakkı tanınmadan hükümetin müeyyide kararı almasının 'yasadışı' olduğunu öne süren mektupta ''AİHM'de bunun adil yargılanma hakkının elinden alınması olarak değerlendireceğini söylemeye lüzum yok'' denildi.

'BENİ İŞSİZ BIRAKTINIZ'

Laurent'in tüm hayatı boyunca meslek ve iş sahibi olmasının aşağılayıcı şekilde engellendiği, bunun hem imajına hem de sağlığına zarar verdiği iddia edilerek ''Bu geleneksel görüşe göre bir prens çalışamaz, bir şeyler yapmaya kalkarsa da para hırsı gözünü bürümüş demektir'' ifadelerine yer verildi. Prensin gelirinin medya tarafından sorgulanmasının kendisi ve ailesi için büyük huzursuzluk yarattığı, bunun da temel haklara aykırı olduğu dile getirildi. Devletin prens ile ailesine sosyal güvenlik, emeklilik hakları tanımak zorunda olduğu, gelirinin açıklandığı gibi yüzde 15 oranında kesilmesi halinde ise ailece geçinemeyecek duruma gelecekleri savunuldu.

'AİLEM DESTEK DEĞİL, KÖSTEK'

Hükümete tek jesti bundan sonra yabancı yetkililerle görüşmeden 10 gün önce bilgilendirme taahhüdünde bulunmak olan Prens, daha önce de devlet televizyonuna çıkıp kraliyet ailesinin Stasi gibi davrandığını ve kariyerini sabote etmeye çalıştığını söylemiş ''Ailem beni hiç desteklemedi'' diye yakınmıştı. Geçen yıl Sayıstay, Laurent'in kayak tatili, market faturaları, 3 çocuğunun okul ücretlerine mahsuben devlete 16 bin avro geri ödeme yapmasına hükmetmişti.