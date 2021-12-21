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Belçika Savunma Bakanlığı Siber Saldırıya Uğradı

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Belçika Savunma Bakanlığı Siber Saldırıya Uğradı
Belçika Savunma Bakanlığı Siber Saldırıya Uğradı

Belçika Savunma Bakanlığının bilgisayar sistemlerinin sanal korsanlarca hedef alındığı açıklandı.

Bakanlık sözcüsü Olivier Severin, internet erişimi olan bir bilgisayar ağına geçtiğimiz hafta perşembe günü saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

Severin, bakanlık çalışanlarının hafta sonu boyunca problemi çözmek için “seferber olduğunu” ifade etti.

Savunma Bakanı Ludivine Dedonder’in sözcüsü ise, Politico’ya yaptığı açıklamada, bakanlığın güvenliği sağlamak için “çok sıkı çalıştığını” belirtti.

Siber saldırının kaynağının henüz bilinmediği aktarıldı.

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