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Belçika ve Hollanda, otomatlar ve süpermarketlerde sigara satışını yasaklıyor

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Belçika ve Hollanda, toplumda tütün ürünlerine ulaşımı ve sigara satışını en aza indirmek için önlemleri daha da sıkılaştırıyor.
Belçika ve Hollanda, otomatlar ve süpermarketlerde sigara satışını yasaklıyor

Belçika hükümetinin, gençlerin kolaylıkla ulaşabildiği yiyecek içecek sektöründeki sigara otomatlarını tamamen kaldırma kararı, meclis tarafından onaylandı.

Sigara ve tütün reklamları konusunda katı önlemler alan Belçika federal hükümeti, sigara otomatları konusunda da sınırlama getirdi.

Temsilciler Meclisi'nde onaylanan yeni hükümet önerisine göre, sigara otomatları süpermarketler dışında yasaklanacak. 

Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek olan düzenlemeye göre, sigara otomatları sadece süpermarketlerin görünmeyen bölümünde yer alacak ve yaş sınırlaması olan özel paralarla kullanılacak.

Düzenleme, tütün ürünlerini daha az erişilebilir hale getirmeyi ve reşit olmayanlara sigara satma yasağının uygulamasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Sağlık Bakanlığı'na göre, sigara otomatları genellikle geceleri, sıklıkla da gençlerin uğrak yeri olan yerlerde bulunuyor.

Prensipte 18 yaşından küçüklerin otomatlardan sigara almasını engelleyen 'yaş sınırlamalı madeni paralar' kullanılmasına rağmen reşit olmayanlar da bunları kolayca elde edebiliyor.

Süpermarketlerde, otomatlar tüketicinin gözünden uzak olduğu ve kasada yaş doğrulaması mümkün olduğu için şimdilik izin veriliyor.

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