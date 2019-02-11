Belçika'da 15 Temmuz kavgası 2 yıl hapis cezası ile sonuçlandı

Belçika'da Temmuz 2017'den beri devam eden 'Anaz' davası sonuçlandı.

İki akraba Feytullah Demiral ve İbrahim Anaz arasında Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimi konusuyla bağlantılı çıkan tartışma mahkemeye taşınmıştı. İbrahim Anaz'ın boğazını kesmeye çalıştığı gerekçesiyle 'cinayete teşebbüsten' hakkında davacı olduğu Feytullah Demiral 2 yıl ertelenmiş hapis ve 5 bin euro para cezasına çaptırıldı.

Tartışmayı tetikleyen ise Feytullah Demiral'ın, akrabası İbrahim Anaz'ı Türkiye'de 'darbe girişiminin sorumlusu' olarak görülen Gülen hareketiyle bağıydı. Anaz, Belçika Aktif İşadamları Derneği Federasyonu'nun genel sekreterliği görevini yürütüyordu.

Davayı hükme bağlayan Anvers Mahkemesi ayrıca yargılama masraflarının da Demiral tarafından ödenmesine hükmetti.

Mahkeme geçtiğimiz aylarda dosyanın daha ayrıntılı bir şekilde araştırılması için 1 yerine 3 hakim görevlendirmişti. Basının yakından takip ettiği dava daha da büyümüştü.

Euronews Türkçe'ye konuşan İbrahim Anaz'ı savunan ve Belçika'nın önde gelen ağır ceza avukatlarından olan Walter Van Steenbrugge, tazminat taleplerinin yerine getirildiğini ve talep edilenden daha yüksek ertelenmiş hapis cezası verilmesinden oldukça memnun olduklarını ifade etti.

"Umarım caydırıcı olur"

İbrahim Anaz ise "Umarım caydırıcı olur, umarım buna benzer başka olay yaşanmaz. Aileler resmen ikiye bölündü. Ailemin yarısını kaybettim." ifadelerine yer verdi.

Haberi hazırlarken 2 yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırılan Feytullah Demiral'a da ulaştık ancak kendisi konuşmak istemediğini belirtti.

Belçika'da doğup büyüyen Anaz, 35 yaşında ve dört çocuk babası.

Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin ardından Temmuz 2017 tarihinde İbrahim Anaz ve akrabası Feytullah Demiral arasında tartışma yaşanmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Feytullah Demiral meyve bıçağı ile İbrahim Anaz'ın boğazını kesmeye çalıştı. Ölümden kıl payı kurtulan İbrahim Anaz kolları ile kendini koruyarak birçok yerinden yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sokak kameraları olay anını kaydetti.

Mahkeme sürecinde dava ile ilgili yorum yapmak istemeyen Anaz'ın akrabası Feytullah Demiral "olayın siyasi değil, aile tartışması" olduğunu savunuyordu.