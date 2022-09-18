Belçika’da 55 hakim ve savcı hapse girdi

Belçika’da 55 hakim ve savcı ülkenin Harren bölgesine açılan yeni bir cezaevine gitti. Cezaevi koşullarını ilk elden deneyimlemek, içeri attıkları kişilerin hangi şartlarda kaldıklarını, ne gibi durumlarla karşılaştıklarını görmek isteyen hakim ve savcılar, “iki gün gönüllü mahkum” oldu.

Adalet Bakanı Vincent van Quickenborne, bu deneyle yargının daha sağlam temellerle ceza vermesinin mümkün olabileceğini söyledi.

CEP TELEFONU YASAK, EŞİT MUAMELE

Cezaevi koşullarının mümkün olduğunca gerçekçi şekilde yaşatılması için önlemler alındı. Hakim ve savcılara cep telefonu yasaklandı. Gardiyanlar, normal mahkumlara nasıl davranıyorlarsa öyle davranmaya çalışıldı. Çamaşır ve mutlak için çağrılar yapıldı. Hakim ve savcılar, normal mahkumlarla aynı hücrelere konulmadı ve isteyene, istediği zaman cezaevinden çıkma hakkı tanındı. Ancak tutuklulukları Pazar öğleden sonraya kadar devam edecek. Yeni cezaevi ise eylül sonunda ilk gerçek mahkumlarını kabul etmeye başlayacak.