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Belçika’da altı gün aracında mahsur kalan kadın sadece yağmur suyu içti

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Belçika’nın Liege kenti yakınlarında altı gün süreyle sulama kanalına düşen aracında mahsur kalan Corine Bastide bir tanıdığı tarafından bulunarak hastaneye kaldırıldı.
Belçika’da altı gün aracında mahsur kalan kadın sadece yağmur suyu içti

Pazartesi günü kurtarılan Bastide, yağmur suyu içtiğini belirterek, “Bir an orada öleceğimi sandım” dedi.

Ülkede, sıcaklığın rekor seviyelere, 40 derecenin üzerine çıktığı bir dönemde günlerce aç-susuz kalan Bastide’in otomobili, 23 Temmuz’da kırsal bir bölgede sulama kanalına düştü.

Kaza esnasında omuriliği incinen ve vücudunun diğer yerlerinde ezik ve kırıklar oluşan, bu nedenle dışarı çıkamayan Bastide şunları söyledi: “Otomobilin kapsını açmaya çalıştım elimi kullanamıyordum. Ayağımla da açamadım. İlk akşam sürekli cep telefonun çaldı. Merak eden herkes aramış ancak kolumu kaldıramadığım için açamadım. Sonra şarjım bitti.”

Şuurunu kaybetmeyen Bastide, bir an onu kimsenin bulamayacağını, öleceğini düşünse de çocuklarına kavuşmayı umut ederek moralini bozmamaya çalıştığını anlattı.

Cam kırıkları üzerinde durmanın çok zor olduğunu belirten Bastide ailesinin polise haber verdiğini, polisin de kendisini kayıp listesine alarak arama başlattığını belirterek şöyle devam etti: “Aşırı sıcak sonrasında yağmur yağmaya başladı. Arabamda ne su ne de yiyecek vardı. Ciklet kutusuna yağmur suyu doldurup içtim. Bir ara bir otomobil sesi duydum içindekiler dışarı çıktı. Yardım etsinler diye seslendim. Oğlumun arkadaşının annesiymiş gelen. ‘Corine sen misin’ diye bağırdı. O anki sevincimi anlatamam. Yanıma gelip sağlık ekiplerini aradı” dedi.

Oğlunun arkadaşının annesine ‘kurtarıcı meleğim’ diye hitap eden Bastide, kurtulduğu için çok şanslı olduğunu ve hastanedeki tedavisi bitince çocuklarıyla doya doya vakit geçireceğini söyledi.

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