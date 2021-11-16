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Belçika'da, aşı yaptırmayan sağlık personelinin işine son verilecek

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Belçika'da, 1 Nisan 2022'den itibaren koronavirüse karşı aşı olmayan sağlık çalışanlarının işine son verilmesi kararı alındı.
Belçika'da, aşı yaptırmayan sağlık personelinin işine son verilecek

Belçika'da, 1 Nisan 2022'den itibaren koronavirüse karşı aşı olmayan sağlık çalışanlarının işine son verilmesi kararı alındı.

Belçika basınındaki haberlere göre, hükümet, sağlık personelinin aşı olmasını zorunlu hale getirecek yönetmeliği hazırladı.

Buna göre, yeni yılda 1 Ocak ile 31 Mart arasında geçiş dönemi uygulanacak. Bu dönemde sağlık çalışanlarının çalışabilmeleri için aşı olduklarını gösteren kanıt veya son 72 saat içinde negatif sonuçlu test sunmaları gerekecek.

Bunlara uymayan kişiler çalışamayacak ve geçici işsizlik maaşına başvurabilecek.

1 Nisan'dan itibaren ise tüm sağlık çalışanlarının aşı yaptırması zorunlu olacak. Aşı olmayı reddeden sağlık personelinin işine son verilecek.

Yönetmeliğin Bakanlar Kurulu tarafından bu hafta onaylanması bekleniyor.

Günlük vakalar 10 bin civarında

Belçika hükümeti, son haftalarda artan COVID-19 vakalarına karşı yaz başında gevşetilen tedbirlerle ilgili karar alması da bekleniyor. Evden çalışma zorunluluğu ve gece kulüplerinin kapatılması gibi seçeneklerin gündemde olduğu belirtiliyor.

Belçika'da şu anda günlük ortalama vaka sayıları 10 bin civarında seyrediyor. Hastanelerde COVID-19 nedeniyle tedavi gören kişilerin sayısı da artmaya devam ediyor. Vakalardaki artış nedeniyle yoğun bakım yataklarının yarısının COVID-19 hastalarına ayrılması istendi.

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