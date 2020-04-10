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Belçika’da atık sularda koronavirüs izine rastlandı

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Belçika’da atık sularda koronavirüs izine rastlandı
Belçika’da atık sularda koronavirüs izine rastlandı

Belçika’nın kuzeyinde yer alan Flaman bölgesindeki atık sulardan alınan örneklerde, koronavirüse ait ribonükleik asit (RNA) izlerine rastlanıldığı duyuruldu.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Belçika’nın kuzeyinde yer alan Flaman bölgesinin su arıtmasından sorumlu şirket tarafından hazırlanan raporda bölgedeki atık sulardan alınan örneklerde, koronavirüse ait ribonükleik asit (RNA) izlerine rastlanıldığı açıklandı. Şirket, örneklerin Lo-Reninge, Poperinge, Langemark, Wulpen, Genk, Leuven, Tienen, Aartselaar ve Gent'ten alındığını bildirirken, şirketin İletişim Direktörü Anja De Wit, “Örneklerin hepsine korona virüs testi yapıldı ve sonuç pozitif çıktı. Sonuç virüsün bulaşıcı yönü hakkında kesinlikle hiçbir şey söylemiyor, sadece yayılması hakkında bilgi veriyor" ifadelerini kullandı.

 

Wit, RNA virüsün bulaşıcı yükünü kaybettikten sonra da kaldığını dile getirirken, sanitasyondan sonra suda hiçbir virüs izine ise rastlanmadığını aktardı. Wit, bu sonuçların beklentilerle uyumlu olduğunu da bildirdi.

Belçika’da toplam korona virüs vakası 24 bin 983’e, hayatını kaybedenler ise 2 bin 523’e yükseldi.

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