  • BIST 96.408
  • Altın 328,944
  • Dolar 6,2327
  • Euro 7,0029
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Belçika’da ‘corona’ dayağı: Virüs yayıyordu

» »
Belçika’da ‘corona’ dayağı: Virüs yayıyordu
Belçika’da ‘corona’ dayağı: Virüs yayıyordu

Başkent Brüksel’de 24 yaşındaki Asyalı genç, gece sokakta yürürken saldırıya uğradı. Saldırgan, gencin corona virüsünü yaydığını düşündüğü için kendisine yumruk attığını söyledi.

22 yaşındaki saldırgan çevredekilerin polise haber vermesiyle olay yerinde gözaltına alındı, ifadesinin alınmasının  ardından adliyeye sevk edildi.

Belçika’da 314 kişi yeni tip corona virüsünün yol açtığı covid-19 hastalığından etkilenirken, ülkede dün salgından kaynaklı ilk ölüm yaşandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Endonezya'da Bir Haftada 3 Bin 104 Yeni Dang Humması Vakası Tespit Edildi12 Mart 2020 Perşembe 12:04
  • Guatemala Yeni Tip Koronavirüs Nedeniyle Avrupalıların Ülkeye Girişini Yasakladı12 Mart 2020 Perşembe 11:04
  • Dr. Filiz Besim: OHAL ilan edilmeli, bir hafta sonra geç kalabiliriz...12 Mart 2020 Perşembe 10:59
  • Çin’de Kovid-19 Salgınında Can Kaybı 3 Bin 172'ye Yükseldi12 Mart 2020 Perşembe 10:50
  • İspanya'da Virüs Hastalarında Ölü Sayısı 54'e, Vaka Sayısı İse 2 Bin 236'ya Çıktı12 Mart 2020 Perşembe 10:48
  • İtalya, Karşı Karantina Tedbirlerini Sıkılaştırıyor12 Mart 2020 Perşembe 10:46
  • Yunanistan’da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm12 Mart 2020 Perşembe 10:42
  • Avustralya'da koronavirüs mesajı: Uçakla gökyüzüne 'Ellerini yıka' yazdılar12 Mart 2020 Perşembe 10:38
  • ABD, Avrupa'dan Seyahatleri Yarından İtibaren 1 Ay Askıya Alıyor12 Mart 2020 Perşembe 10:32
  • Dilipak: Bu virüslere karşı en iyi korunma yolu kenevir12 Mart 2020 Perşembe 10:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti