Belçika’da ‘corona’ dayağı: Virüs yayıyordu

Başkent Brüksel’de 24 yaşındaki Asyalı genç, gece sokakta yürürken saldırıya uğradı. Saldırgan, gencin corona virüsünü yaydığını düşündüğü için kendisine yumruk attığını söyledi.
22 yaşındaki saldırgan çevredekilerin polise haber vermesiyle olay yerinde gözaltına alındı, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Belçika’da 314 kişi yeni tip corona virüsünün yol açtığı covid-19 hastalığından etkilenirken, ülkede dün salgından kaynaklı ilk ölüm yaşandı.
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