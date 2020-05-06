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Belçika'da Covid-19 salgını nedeniyle kapatılan mağazalar yeniden açılıyor

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Belçika, yeni tip koronavirüs (Covid-19) kapsamında alınan önlemleri kademeli olarak gevşetmeye devam ediyor.
Belçika'da Covid-19 salgını nedeniyle kapatılan mağazalar yeniden açılıyor

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, normalleşme sürecinin ilk aşamasının 4 Mayıs'ta başlamasının ardından bugün tekrar toplandı.

Toplantıda mağazaların yeniden açılması için 11 Mayıs tarihi belirlendi. Bu kapsamda 10 metrekareye 1 kişi düşmesi kaydıyla ve en fazla yarım saat kalacak şekilde mağazalara müşteri kabul edilebilecek.

Karara göre, 10 Mayıs'tan itibaren insanlar evlerinde 4 kişiye kadar misafir kabul edebilecek.

Öte yandan bar, restoran ve kafeler kapalı kalmaya devam edecek.

18 MAYIS'TA OKULLAR KADEMELİ OLARAK AÇILACAK

Ülkede 18 Mayıs’ta kademeli olarak okulların yeniden açılması planlanırken, düğün ve cenaze gibi etkinliklerin yapılmasına belirli koşullarda müsaade edilecek.

Salgının seyrine göre 8 Haziran’da üçüncü aşamaya geçecek hükümet, bu aşamada restoran ve kafelerin açılmasını öngörüyor. Bununla beraber, festivaller ve toplu etkinlikler 31 Ağustos'a kadar yasak olacak.

Amatör ve profesyonel spor müsabakaları da 31 Temmuz'a kadar yapılmayacak.

Belirlenen tarihler, Covid-19 vaka sayılarının kötüleşmesi durumunda değişebilecek.

Uzmanlar, hastaneye kaldırılan kişi sayısının günlük 200'ün altında tutulması gerektiğine işaret ediyor.

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