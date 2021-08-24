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Belçika’da hayvan öldürenlere 10 yıla kadar hapis ve 1.6 milyon Euro para cezası

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Belçika'da Flaman Hükümeti'nin, Hayvan Refahı Yasası'nda yaptığı değişikliğe göre, hayvanlara yönelik suç işleyenler beş yıla kadar hapis ve 800 Euro'ya kadar para cezasına çarptırılacak. Beş yıl içinde suçun tekrarı durumunda ceza iki katına çıkarılacak,
Belçika’da hayvan öldürenlere 10 yıla kadar hapis ve 1.6 milyon Euro para cezası

Belçika'da Flaman Hükümeti'nin, Hayvan Refahı Yasası'nda yaptığı değişikliğe göre, hayvanlara yönelik suç işleyenler beş yıla kadar hapis ve 800 Euro'ya kadar para cezasına çarptırılacak. Beş yıl içinde suçun tekrarı durumunda ceza iki katına çıkarılacak, 10 yıla kadar hapis ve 1,6 milyon Euro'ya kadar para cezası verilecek.

Belçika’da nüfusun büyük çoğunluğunun yaşadığı Flaman kesiminde hayvanları öldüren ya da istismar ve kötü muamelede bulunanlar 10 yıla kadar hapis ve 1,6 milyon Euro’ya kadar para cezasına çarptırılacak.

BBC‘den Yusuf Özkan‘ın aktardığına göre, Flaman hükümeti yürürlükteki Hayvan Refahı Yasası’nın yeterince caydırıcı olmadığını belirterek, hayvanlara eziyet eden kişi ve şirketlere yönelik cezaların, önemli ölçüde artırılmasını benimsedi.

2018 yılında değiştirilen Hayvan Refahı Yasası kapsamında kötü muamele ve istismar suçu işleyenlere üç aya kadar hapis ve 16 bin Euro’ya kadar para cezası uygulanıyordu. Ciddi derecede istismar ve ihmal suçunu üç yıl içinde tekrar edenler ise 18 ay hapis ve 100 Euro’ya kadar para cezasına çarptırılıyordu.

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Yürürlükteki yasanın, hayvanlara eziyet eden kişi ve şirketler için yeterince caydırıcı ve cezalandırıcı olmadığını belirten Flaman Hayvan Refahı Bakanı Ben Weyts‘in önerisiyle Flaman hükümetinin son Bakanlar Kurulu toplantısında, hayvanlara kötü muameleye yönelik cezaları önemli ölçüde artıran bir karar taslağını kabul etti.

Yeni düzenleme ile ilk kez hayvan öldüren, eziyet ya da ciddi istismarda bulunan kişi ve kuruluşlar, 5 yıla kadar hapis ve 800 Euro’ya kadar para cezasına çarptırılacak.

Suçun tekrarı halinde iki katı ceza

Yasa ile polise, hayvan istismarcılarını derhal tutuklama yetkisi de verilecek.

Hayvanlara yönelik suçun beş yıl içinde tekrarı durumunda cezalar iki katına çıkarılacak. Suçlular, 10 yıla kadar hapis ve 1,6 milyon Euro’ya kadar para cezasına çarptırılacak.

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Yasa kapsamında mezbahalarda ve çiftliklerde denetimler artırılacak. Mahkemelere hayvanlara kötü davranan işletmeleri tamamen kapatma yetkisi verilecek.

Flaman hükümeti, köpeklere elektrik şoku veren tasmaların da 1 Ocak 2027’den itibaren tamamen yasaklanmasını kararlaştırdı.

Hayvanlara karşı suç işleyenlere verilen para cezalarından elde edilecek gelir, hayvanlarla ilgili bilinçlendirme kampanyalarına ve bilimsel araştırmalara hizmet eden Hayvan Refahı Fonu’na aktarılacak. El konulan hayvanların uygun şekilde barındırılması ve hayvan refahının artırılmasında da, cezalardan gelecek paralar kullanılacak.

Belçika’daki hayvan hakları örgütleri, yeni düzenlemeden memnun olduklarını açıkladı.

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