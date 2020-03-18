Belçika'da İkinci Dalga Önlemler Açıklandı

Belçika'nın geçici Başbakanı Sophie Wilmes Brüksel'de toplanan Ulusal Güvenlik Konseyinin ardından düzenlenen basın toplantısında ülkede alınan ikinci dalga önlemleri açıkladı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ülkedeki vaka sayısını bin 243 olarak açıklayan Wilmes bunlardan 756'sının Flaman bölgesinde 303 vakanın Valon kesiminde ve 150 vakanın da Brüksel'de olduğunu duyurdu. Toplam 10 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Wilmes 15 kişinin de tamamen iyileştiğini aktardı.

Geçici yönetimin olağanüstü yetkilerle donatıldığını açıklayan Wilmes Çarşamba günü öğle saatinden itibaren 5 Nisan'a kadar zaruri durumlar dışında halktan sokağa çıkmamalarını istedi ve önlemlerin nasıl işleyeceğini anlattı.

Federal ve bölgeler düzeyinde tüm partilerin onayını alan önlemler şöyle:

Ülke sınırları şimdilik kapatılmayacak. Konu AB düzeyinde tartışılacak.

Sadece doktor, eczane, banka, benzin istasyonu, posta ofisi, gıda alış-verişi ve kendi ihtiyaçlarını göremeyen kişilere yardım için evden çıkılabilecek.

Zaruri olmayan tüm mekanlar ve dükkanlar kapatılacak.

Toplantılara izin verilmeyecek

İş yerleri, evden çalışma imkanı sağlayacak ve video konferanslara ağırlık verecek. Bunun mümkün olmadığı durumlar için çalışanlar arasına yeterli mesafe koyulacak. Bunları yerine getiremeyen iş yerlerinin kapatılması tavsiye edilirken, şartların karşılanmaması durumunda işletmelere ceza kesilecek.

Süpermarketlerde 10 m2 başına 1 kişi olacak ve bu kişi en fazla yarım saat içeride kalabilecek. Bu sayıdan fazla kişi içeri alınmayacak. Gelenler dışarıda sıra bekleyecek.

Normalde gece açık olan alış-veriş yerleri akşam saat 10'da kapanacak.

Kuaför salonlarında her seferde sadece bir müşteri olabilecek.

Açık hava pazarları kurulmayacak.

Polis devriyeleri arttırılacak.

Okullar açılıp açılmayacaklarına kendileri karar verecek.

Evlere yemek servisleri devam edecek.