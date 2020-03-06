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Belçika'da internette çıplak görüntüleri dağıtılan 14 yaşındaki kız çocuğu intihar etti

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Belçika'da internette çıplak görüntüleri dağıtılan 14 yaşındaki kız çocuğu intihar etti
Belçika'da internette çıplak görüntüleri dağıtılan 14 yaşındaki kız çocuğu intihar etti

Belçika'nın Charleroi kentinde, internette çıplak görüntüleri paylaşılan 14 yaşındaki Maëlle adlı kız çocuğu intihar etti.

Charleroi Savcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Jumet kasabasında yaşayan ortaokul öğrencisinin çıplak görüntülerinin yer aldığı dört video, Ocak ayında Snapchat üzerinden paylaşıldı.

Görüntüler daha sonra, diğer sosyal medya platformları ve elektronik posta aracılığıyla yayıldı.

Videolardan birinde, Maëlle'in 16 yaşındaki erkek arkadaşı ile birlikte çekilmiş görüntüleri de yer aldı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tacize uğrayan Maëlle, intihar ederek yaşamına son verdi.

Polis, kız çocuğunun görüntülerini yaydıkları gerekçesiyle, aynı okuldan beş erkek çocuğunu gözaltına aldı.

Islahevindeki çocuktan itiraf: Görüntüleri internet ortamında yaydım

Bu kişilerden dördü serbest bırakılırken, 15 yaşındaki bir çocuk, ıslahevine gönderildi.

Charleroi Savcılığı'nın açıklamasına göre, bir aydır ıslahevinde kalan 15 yaşındaki erkek çocuğu, Cuma sabahı Maëlle'ye ait görüntüleri internet ortamında yaydığını itiraf etti.

Görüntüleri kendisine Maëlle'nin gönderdiğini öne süren çocuk, onları intikam almak amacıyla internet ortamında paylaştığını söyledi, "Özür dilerim. Bütün bunların Maelle'nin ölümüne yol açacağını hayal bile edemezdi "dedi.

Savcılık, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra, görüntüleri farklı kişilere dağıtan diğer gençler hakkında da soruşturma başlattı.

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