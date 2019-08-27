Belçika'da ırkçılık tartışması: 'Vahşi' figürü makyajla siyaha boyandı, prangaya vuruldu

Kentin Belediye Başkanı, beyaz bir kişinin makyajla dönüştüğü 'Vahşi' karakterinin şehrin gelenekleri arasında olduğunu savunurken ırkçılık karşıtı gruplar folklorik figürün siyah halkı aşağıladığını ve ayrımcılığı körüklediğini ileri sürüyor.

Belçika'nın Ath kentinde pazar günü düzenlenen halk festivali gösterileri kapsamında beyaz bir aktör, makyajla siyahi 'Vahşi' karakterine dönüştü ve prangaya vurulmadan önce çığlıklar eşliğinde şehir turu attı. Geçit töreni 'Vahşi'nin zincirini belediye başkanına vermesiyle son buldu.

Her yıl düzenlenen etkinlikten tartışma yaratan karakterin çıkarılması için imza kampanyası yürüten ırkçılık karşıtı Brüksel Panthers grubundan Mouhad Reghif, 'Vahşi'nin siyah halkı aşağılayan bir görüntü verdiğini ve ayrımcılığı körüklediğini ifade ediyor.

Reghif, "Bu karakterin çılgınca bir tavrı ve davranışı var; insanlara bağırıyor, çocukları korkutuyor. Ath'ta yaşayan siyahi bir arkadaşım kendisini gören bir çocuğun, ona 'Vahşi'yi hatırlattığı için, ağladığını söylüyor." dedi.

Belediye Başkanı: Eleştiriler hep dışarıdan geliyor, Ath halkı için ırkçı bir figür değil

Aht Belediye Başkanı Bruno Lefebvre, ırkçılık eleştirilerinin sadece şehir dışından geldiğini söyleyerek 'Vahşi'yi savundu. Lefebvre, "Bu, Ath’ın sakinlerinin hoşuna giden bir karakter, onu asla ırkçı bir figür olarak görmedik. Festivalde kim 'Vahşi’den öpücük alırsa kendini şanslı sayar" ifadesinde bulundu.

REUTERS/Francois Lenoir

Festivale katılan kent sakini Dominique Hendrickx de belediye başkanı ile aynı görüşte: “Vahşi geçit töreninin bir parçası. Eğer Ath’ta olmazsa, başka bir yerde folklorun parçası olarak ortaya çıkacak. Bana göre polemik yaratacak bir durum yok.".

Başka bir katılımcı Myriam Carlier ise, "Bence bu bizim folklorumuz, geleneğimiz. Ben 'Vahşi'nin yanındayım." dedi.