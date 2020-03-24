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Belçika'da koronavirüs salgını sonrası suç oranı önemli ölçüde azaldı

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Belçika'da koronavirüs salgını sonrası suç oranı önemli ölçüde azaldı
Belçika'da koronavirüs salgını sonrası suç oranı önemli ölçüde azaldı

Belçika'da, başta sokağa çıkma olmak yasağı olmak üzere, koronavirüs salgını ile mücadele amacıyla alınan sıkı önlemler nedeniyle suç oranlarının önemli ölçüde azaldığı bildirildi.

Yerel Polis Daimi Komitesi Başkanı Nicholas Paelnick, salgına karşı alınan katı önlemler sonrasında Belçika'daki suç oranının en az yüzde 30 oranında azaldığını söyledi.

Paelnick'e göre, zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı sonrası trafik kazaları ve kavgalar büyük ölçüde azaldı.

De Tijd gazetesinin yaptığı araştırmaya göre, salgın döneminde tutuklama istemiyle soruşturma hakimlerine gelen kişi sayısı da dikkat çekici ölçüde azaldı.

Hakimler Derneği Başkanı Philippe Van Linthout'a göre de, temel ihtiyaçlara yönelik dükkanlar dışındaki iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle mağaza hırsızlığı suçları ciddi biçimde azaldı.

Aynı şekilde, sokaktaki uyuşturucu çetelerine bağlı suçlarda da önemli oranda azalma yaşanıyor.

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