Belçika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti

Belçika'da son 24 saatte meydana gelen 327 ölümle, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 346'ya ulaştı.

Bu rakamla Belçika, salgının ilk ortaya çıktığı Çin'i geçti. Çin'de resmi olarak koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 219 olarak açıklanmıştı.

Belçika'da son 24 saatte meydana gelen ölümlerin yüzde 67'si, yaşlı bakım merkezlerinde görüldü.

327 kişiden 219'un yaşlı bakım evlerinde öldüğü açıklandı.

Koronavirüs nedeniyle milyon nüfus başına en çok ölüm, İspanya'da meydana geldi.

İspanya'da milyon nüfus başına ölüm sayısı 338, İtalya'da 311, üçüncü sıradaki Belçika'da ise, 260 olarak hesaplandı.

Hollanda'da milyon nüfus başına 146 kişi ölürken, Almanya'da bu sayı 30.

Belçika Ulusal Kriz Merkezi'ne göre, Belçika'nı raporlama konusunda daha dürüst davrandığı için, rakamların yüksek olduğuna işaret ediyor.

Belçikalı yetkililer, onaylanmış ölümler dışında, şüpheli vakaları da rapor ettiklerini söylüyor.