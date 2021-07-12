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Belçika'da Koronavirüsün İki Ayrı Varyantına Aynı Anda Yakalanan Hasta Öldü

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Belçika'da, koronavirüsün alfa ve beta varyantlarına aynı anda yakalanan 90 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği açıklandı.
Belçika'da Koronavirüsün İki Ayrı Varyantına Aynı Anda Yakalanan Hasta Öldü

Belçika'da, koronavirüsün alfa ve beta varyantlarına aynı anda yakalanan 90 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği açıklandı.

Bunun, Covid'in İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan endişe verici iki farklı varyantının aynı anda bulaştığını belgeleyen ilk vaka olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Belçika medyasına göre kadın, hastalığa yakalandığı dönemde henüz Covid aşısı yaptırmamıştı.

Yalnız yaşayan ve evde bakım hizmeti alan Belçikalı kadın, geçen Mart ayında rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan kasın hasta, başlangıçta oksijen düzeyinin iyi olmasına rağmen durumunun hızla kötüleşmesi üzerine 5 gün içinde hayatını kaybetti.

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