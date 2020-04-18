  • BIST 98.180
  • Altın 375,310
  • Dolar 6,9239
  • Euro 7,5357
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Belçika'da Kovid-19 Vaka Sayısı 37 Bini Geçti

» »
Belçika'da Kovid-19 Vaka Sayısı 37 Bini Geçti
Belçika'da Kovid-19 Vaka Sayısı 37 Bini Geçti

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1045 artarak bin 37 bin 183'e ulaştı.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 303 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 387 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının da 21 azalarak 1119'a gerilediği kaydedildi.

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 1045 artarak 37 bin 183'e çıktığı aktarılan açıklamada, 290 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 5 bin 453'e yükseldi. Hastanelerde, 2 bin 579, huzur evlerinde de 2 bin 772 kişi yaşamını yitirdi. 

"TOPLUMUN BİR KESİMİNİ GÖZ ARDI ETMEDİK"

Belçika'da Fransızca yayın yapan Le Soir gazetesine konuşan Başbakan Sophie Wilmes, huzur evlerinde artan ölümlerin yol açtığı yoğun eleştirilere karşı toplumun hiçbir kesimini göz ardı etmediklerini savundu.

Wilmes, uzun vadede tüm sürecin inceleneceğini ve sağlık sektörünü geliştirmek için gerekli adımların atılacağını belirtti.  

 Ülkesindeki "normalleşme" sürecinin adım adım gerçekleşeceğinin altını çizen Wilmes, durumun sürekli gözden geçirileceğini ve kötüleşme olması halinde tekrar tedbirlerin sıkılaştırılacağına vurgu yaptı. 

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyinin gelecek hafta tekrar toplanarak "normalleşme" sürecine ilişkin açıklama yapması bekleniyor.  

BAZI MAĞAZALAR AÇILIYOR

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi'nin geçen hafta aldığı karar uyarınca, bahçe malzemeleri satan büyük dükkanlar ve bazı yapı marketler bugün kapılarını müşterilere açtı.

Mağazalar önünde sıra oluşturmaya başlayan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.

Diğer taraftan Belçika basınında, tecrit kurallarına uymayan 19 yaşında bir gencin 14'üncü kez ceza aldığı ve gelecek ay mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.

Belçika polisi, sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilere ceza yazabiliyor.

Başkent Brüksel'de evsizlere kapılarını açan otel sayısı 10'a yükselirken, yaklaşık bin evsizin de bu otellere yerleştirildiği bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İyileşen Covid-19 hastaları arasında 'yeniden aktifleşen' vakalar neden artıyor?18 Nisan 2020 Cumartesi 10:30
  • Koronavirüs Tedavisinde Denenen ve Başarılı Olan Klorokin Fosfat Nedir?18 Nisan 2020 Cumartesi 10:12
  • Trump: 60 ila 65 bin ölümün yaşanacağını düşünüyoruz18 Nisan 2020 Cumartesi 10:12
  • Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 250 bini geçti18 Nisan 2020 Cumartesi 10:11
  • 5 soruda Dünya Sağlık Örgütü: Nedir, nasıl işler, kimler finanse ediyor?18 Nisan 2020 Cumartesi 09:49
  • DSÖ, antikor testlerinin ne kadar faydalı olduğu konusunda şüpheleri olduğunu açıkladı18 Nisan 2020 Cumartesi 09:47
  • TKP: Cumhurbaşkanlığı ile hükümet sağlık konularında işbirliği yapmalı18 Nisan 2020 Cumartesi 09:41
  • Nobel Ödüllü Fransız virolog Montagnier: Yeni tip koronavirüs (SARS-CoV-2) laboratuvarda üretildi17 Nisan 2020 Cuma 22:57
  • Fransız bilim insanları koronavirüsün etkisiz hale gelebildiği sıcaklığı açıkladı17 Nisan 2020 Cuma 19:07
  • Dünya genelinde koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 560 bini aştı17 Nisan 2020 Cuma 18:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti