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Belçika'da Kovid-19 Vakaları Artışa Geçti

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Belçika'da Kovid-19 Vakaları Artışa Geçti
Belçika'da Kovid-19 Vakaları Artışa Geçti

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 369 artarak 64 bin 627'ye ulaştı.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 3 artarak 9 bin 808'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, yeni rakamların son birkaç günü yansıttığı, ülkede vaka sayısının 369 artarak 64 bin 627'ye yükseldiği, 13-19 Temmuz'da vaka sayılarındaki artış oranının ise yüzde 92'ye ulaştığı belirtildi.

FLAMAN BÖLGESİ ALARM VERİYOR

Belçika'nın Flaman bölgesindeki Anvers kentinde vaka sayılarındaki hızlı artış, belediyeyi alarma geçirdi.

Belçika genelindeki 369 yeni vakanın 179'u Anvers'te tespit edilirken, Belediye Başkanı Bart de Wever, "Ülke genelinde 3 yeni vakadan biri Anvers'te ortaya çıkıyor. İlave kısıtlamalar konusunda karar kıldık. Bunlar 25 Temmuz'dan itibaren uygulamaya girecek. Restoranlar ve kafeler, tüm müşterilerin kaydını alacak, kamu alanlarında maske zorunlu olacak." ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan Anvers'e yakın Mechelen kentinde 3 cami, burada sıklıkla ibadet eden bazı kişilerde Kovid-19 tespit edilmesinin ardından kapılarını bir süreliğine kapatma kararı aldı.

Camilerin tedbiren kapatıldığı, kararın iki hafta içinde gözden geçirileceği ifade edildi.

ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANDI

Artan vaka sayıları ışığında bugün bir araya gelen Belçika Ulusal Güvenlik Konseyinin, 1 Ağustos'ta başlatılması planlanan 5'inci normalleşme aşamasını erteleyeceği düşünülüyor.

Konseyin, belediye başkanlarına Kovid-19'la bölgesel mücadele için özel yetkiler vermesi ve maske kullanımını daha geniş bir alanda zorunlu kılması bekleniyor.

Diğer taraftan Konseyin, karantinaya uymayan kişiler ve atılacak adımlar konusunda bir karar alacağı tahmin ediliyor. 

Uzmanlar ve virologlar ise ülkede ikinci dalganın başlamış olabileceğine işaret ediyor.

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