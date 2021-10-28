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Belçika'da 'Kral'a Karşı Suçlarla' İlgili 147 Yıllık Yasa İfade Özgürlüğüne Aykırı Bulundu

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Belçika'da 'Kral'a Karşı Suçlarla' İlgili 147 Yıllık Yasa İfade Özgürlüğüne Aykırı Bulundu
Belçika'da 'Kral'a Karşı Suçlarla' İlgili 147 Yıllık Yasa İfade Özgürlüğüne Aykırı Bulundu

Ghent Savcılığının başvurusu üzerine, "Belçika Kralı'na karşı işlenen suçların cezalandırılmasını öngören yasayı" görüşen Belçika Anayasa Mahkemesi, siyasi bir tartışma veya genel çıkar konularında Kral hakkında ifade edilen görüşlerin cezalandırılmasının, ifade özgürlüğünün ihlali anlamına geldiğini bildirdi.

Mahkeme ayrıca 147 yıllık yasanın, Kral'ın itibarını diğer kişilerin itibarından daha fazla koruduğunu, bu anlamda orantısız olduğunu belirtti.

Belçika'da 6 Nisan 1874'te çıkarılan yasa, Kral'a karşı suç işleyenlere 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyor.

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