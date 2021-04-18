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Belçika'da Kürt ve Çeçen gruplar çatıştı; güvenlik önlemleri artırıldı

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Belçika'nın Liege kentinde Kürt ve Çeçen asıllı gruplar arasında yaşanan çatışmalar sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
Belçika'da Kürt ve Çeçen gruplar çatıştı; güvenlik önlemleri artırıldı

Belçika'nın Liege kentinde Kürt ve Çeçen asıllı gruplar arasında yaşanan çatışmalar sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Cuma günü Çeçen asıllı bir kişi yaklaşık 30 kişilik bir grubun silahlı saldırısına uğradıktan sonra hayatını kaybetmişti.

Kürt oldukları sanılan kişilerin saldırısı sonrası sosyal medyada 'intikam' mesajları paylaşılmıştı.

Bunun üzerine Belçika polisi olası yeni bir çatışmanın önüne geçmek için şehirdeki güvenlik tedbirlerini artırdı.

Ne olmuştu?

Cuma günü bir benzin istasyonunda Kürt asıllı bir kişi ile Çeçen asıllı bir kişi arasında kavga çıkmış kavgayı engellemeye çalışan bir müşteri ve istasyon sahibi yaralanmıştı. İstasyondaki güvenlik kameralarını inceleyen polis üç Kürt asıllı kişiyi tespit etmiş ve gözaltına almıştı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, iki grup arasındaki gerginliği artıran olaydan bir gün sonra Kürt asıllı oldukları sanılan yaklaşık 30 kişilik bir grubun silahlı saldırısına uğrayan Çeçen asıllı bir kişi hayatını kaybetti. Açıklamada saldırganların maskeli oldukları ve ellerinde beyzbol sopalarıyla en az bir tabanca bulunduğu bildirildi.

Saldırıyla bağlantılı olduğu sanılan 28 Çeçen de gözaltına alındı.

Olayın yaşandığı yerden geçmekte olan bir kişinin cep telefonu ile çektiği görüntülerde park halindeki araçlara çarpan siyah bir arabanın peşinden koşan bir grup görülüyor. Kürt asıllı oldukları sanılan bu kişilerin aracı sarmasının ardından ise dört el silah sesi duyuluyor.

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