  • BIST 2.004,03
  • Altın 765.96093
  • Dolar 13.4234
  • Euro 15.0053
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Belçika’da mesai saatleri dışında çalışanlara ulaşılamayacak

» »
Corona virüsüyle birlikte evden çalışma sisteminin yaygınlaşmasıyla iş ve özel yaşam arasındaki çizgi bulanıklaşırken, Belçika’dan dikkat çekici bir karar geldi…
Belçika’da mesai saatleri dışında çalışanlara ulaşılamayacak

Corona virüsüyle birlikte evden çalışma sisteminin yaygınlaşmasıyla iş ve özel yaşam arasındaki çizgi bulanıklaşırken, Belçika’dan dikkat çekici bir karar geldi…

Belçika’da 1 Şubat itibariyle yürürlüğe girecek yasa ile kamu çalışanlarının mesai saatleri dışında yöneticilerinden gelen talepleri ve iletişim çağrılarını reddetme hakkı verildi. Çalışanların uzaktan çalışma sebebiyle uzun saatler çalıştığına dikkat çeken yetkililer, çalışanların bunalmasının önüne geçilmesi için bu kararın alındığını duyurdu.

Kamu Çalışma Bakanlığı, “Bağlantıyı koparma hakkı” olarak gündeme gelen kararın detaylarını ise Belçika medyası paylaştı.

De Morgen’de yer alan haberde, “Çalışanlar mesai saatleri dışında sadece çok büyük bir aksilik ve öngörülemeyen bir durum olduğunda ve ertesi günkü mesai saatlerinin beklenemeyeceği durumlarda mesai saatleri dışında çalışacak” denildi.

Öte yandan çalışanların yöneticileriyle “bağlantıyı kesmeleri” durumunda “dezavantajlı bir duruma düşülmeyeceği” de belirtildi. Yeni kurallar ile birlikte “daha iyi odaklanmak, daha sürdürülebilir enerji seviyesi ve daha iyi iyileşme”nin amaçlandığı belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Portekiz’de Halk Sandık Başında30 Ocak 2022 Pazar 16:53
  • Belçika'da Kovid-19'un Omicron Varyantinin Alt Versiyonu Tespit Edildi30 Ocak 2022 Pazar 14:11
  • Kuzey İrlanda' da Kanlı Pazar' ın Acısı Hala Taze30 Ocak 2022 Pazar 12:31
  • İtalya'da Cumhurbaşkanlığına Yeniden Mattarella'nın Seçilmesi İhtimali Öne Çıktı29 Ocak 2022 Cumartesi 20:15
  • Avusturya'da kademeli olarak Kovid-19 tedbirleri hafifletilecek29 Ocak 2022 Cumartesi 19:45
  • Almanya’da Yeni Trafik İşareti: Uymayana Yüksek Ceza29 Ocak 2022 Cumartesi 11:46
  • İtalya’ da İş İlanında Mayolu Fotoğraf İstenince Ortalık Karıştı28 Ocak 2022 Cuma 23:14
  • Fransa' dan Rusya' nın Ukrayna' yı ''İşgal Etme Riski Bulunuyor'' Uyarısı28 Ocak 2022 Cuma 18:44
  • Belarus Lideri: Rusya’ nın Yanında Savaşırız28 Ocak 2022 Cuma 18:33
  • AB Komisyonu Başkanı’na Aşı Suçlaması28 Ocak 2022 Cuma 16:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti