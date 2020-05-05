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Belçika'da ölü sayısı 8000'i geçti, hastaneye kabuller yeniden artıyor

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Belçika'da ölü sayısı 8000'i geçti, hastaneye kabuller yeniden artıyor
Belçika'da ölü sayısı 8000'i geçti, hastaneye kabuller yeniden artıyor

Belçika'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bini geçti. Son 24 saatte meydana gelen 97 ölümle birlikte, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bin 16'ya yükseldi.

Bugüne kadar kaydedilen ölümlerin yüzde 53'ü evde ya da yaşlı bakım merkezlerinde, yüzde 46'sı da hastanelerde meydana geldi.

Geçen hafta azalma eğilimi gösteren, hastaneye kabul sayıları da, son üç günde artış göstermeye başladı. Önceki gün 59 yeni kişi hastaneye yatırılırken, dün 77, bugün ise 84 kişi hastaneye kabul edildi.

Hastanelerde, 655'i yoğun bakımda olmak üzere, 3 bin 44 hastanın tedavisi sürüyor. Son 24 saatte 242 yeni vakanın tespit edildiği Belçika'da toplam hasta sayısı 50 bin 509'a çıktı.

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, Çarşamba günü toplanarak, Pazartesi günü başlayan önlemlerin gevşetilmesi sürecini değerlendirecek. Konsey, yeni veriler ışığında krizden çıkışın ikinci aşaması için karar verecek.

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