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Belçika’da selden ölenlerin sayısı artıyor

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Belçika'yı vuran şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükselirken, kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Belçika’da selden ölenlerin sayısı artıyor

Belçika’da geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu artıyor. Ülkede kurtarma ve yardım operasyonlarını koordine eden Kriz Merkezi tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 37’ye yükseldiği bildirildi.

Önceki günlerde 473 kişiye ulaşılamadığı belirtilirken, şu anda kayıp sayısının 6 olduğu aktarıldı. Kayıp 6 kişiye dair şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmazken, arama çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi. Açıklamada, “Bazı insanlar için olası bir yaşam belirtisi var, ancak diğerleri için maalesef ölümler arasında yer alma ihtimalleri çok güçlü” denildi.

Ülkedeki şiddetli yağışlar özellikle Liege, Verviers, Valon Brabant, Namur, Limburg’da etkili olmuştu.

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