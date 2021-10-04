  • BIST 1.402,950
  • Altın 499,81
  • Dolar 8,8450
  • Euro 10,2700
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Belçika'da uzun zamandır tartışılan 'pandemi yasası' yürürlüğe girdi

» »
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin bakanlık kararnamesiyle uygulandığı Belçika’da, İnsan Hakları Derneği bunların yasal zemine dayanmaması gerekçesiyle durumu mahkemeye taşımıştı.
Belçika'da uzun zamandır tartışılan 'pandemi yasası' yürürlüğe girdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin bakanlık kararnamesiyle uygulandığı Belçika’da, İnsan Hakları Derneği bunların yasal zemine dayanmaması gerekçesiyle durumu mahkemeye taşımıştı.

Brüksel mahkemesi yargıcının da mart ayında "yasallık ilkesi"nin ihlal edildiğine karar vermesi üzerine hükümet, "pandemi yasası" üzerinde çalışmaya başlamıştı.

Bugün yürürlüğe giren yasaya göre, hükümet salgınla ilgili acil durum ilan edildiğinde her gerekli tedbiri ancak parlamentonun onayıyla alabilecek.

Yasa, acil durumu ise "sağlık tesislerinde ciddi bir aşırı yüklenmeye neden olabilecek ve ulusal düzeyde koordinasyon gerektiren çok sayıda insana yönelik ciddi bir tehdit" olarak tanımlıyor.

Acil durum koşulu göz önüne alındığında, yasanın halihazırda uygulanması beklenmiyor. Kovid-19 Komisyonu ve Risk Değerlendirme Grubu'nun raporlarına göre Belçika'daki durum yüksek aşılama oranı nedeniyle aciliyet arz etmiyor.

Belçika, nüfusun aşılanma oranı bakımından Avrupa ülkeleri arasında ön sıralarda yer alıyor. Ülkenin 11,4 milyon nüfusunun yüzde 73'ü tam aşılı durumda. Ülkede 18 yaş üzerinde bu oran yüzde 85'e ulaştı.

Belçika'da 2021'in başında başlayan aşılamaların yaza doğru hızlanması ve vaka sayılarının azalmasıyla birçok salgın önlemi sonlandırılmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan Göç Bakanı: AB Türkiye'ye vize serbestisi sözünü tutmalı04 Ekim 2021 Pazartesi 09:20
  • Romanya'da binlerce kişi Kovid pasaportlarını ve planlanan aşı zorunluluğunu protesto etti03 Ekim 2021 Pazar 08:56
  • İnsanlık Merkür’ün gizemini çözmeye çok yakın02 Ekim 2021 Cumartesi 19:03
  • Gürcistan'da yerel seçim: Oy verme işlemi devam ediyor02 Ekim 2021 Cumartesi 18:32
  • Midesinden kilolarca vida ve çivi çıktı02 Ekim 2021 Cumartesi 17:01
  • Almanya'da Yeşiller ve FDP koalisyon hazırlıkları yapıyor02 Ekim 2021 Cumartesi 14:34
  • Eski polisin DNA'sı 35 yıllık seri katil gizemini sonlandırdı02 Ekim 2021 Cumartesi 10:29
  • Kosova Sağlık Bakanı Vitia istifa etti02 Ekim 2021 Cumartesi 10:22
  • Merkel'den Libya'daki yabancı güçlere çekilme çağrısı02 Ekim 2021 Cumartesi 10:14
  • Yeşiller ve FDP koalisyon hazırlıkları yapıyor02 Ekim 2021 Cumartesi 09:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti