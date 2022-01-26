  • BIST 1.969,37
  • Altın 796.39233
  • Dolar 13.5461
  • Euro 15.2843
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKABilim İnsanlarından Covid-19’a Yakalanıp Koku Kaybı Yaşayanlara Uyarı

Belçika'da vakaların yüzde 94,5'i Omicron

» »
Belçika'da günlük ortalama COVID-19 vaka sayısı 49 bin 289'a ulaşırken, Omicron varyantı vakaların yüzde 94,5'ine tekabül ediyor.
Belçika'da vakaların yüzde 94,5'i Omicron

Belçika'da günlük ortalama COVID-19 vaka sayısı 49 bin 289'a ulaşırken, Omicron varyantı vakaların yüzde 94,5'ine tekabül ediyor.

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün açıkladığı haftalık verilere göre, 16-22 Ocak arasında, haftalık bazda yüzde 77 artışla günlük ortalama 49 bin 289 yeni vaka tespit edildi.

Omicron varyantı enfeksiyonların yüzde 94,5'ini oluştururken, ülkede salgının başlangıcından bu yana toplam 2,9 milyondan fazla kişiye virüs bulaştı.

Aynı dönemde, günde ortalama 114 bin 400 test uygulandı ve bunların yüzde 45,2'si pozitif çıktı.

Hastaneye yatışta yüzde 51 artış

Ülkede 19 ve 25 Ocak arasında, yüzde 51 artışla her gün ortalama 330 kişi hastaneye kaldırıldı. Toplam 3 bin 438 hasta şu anda hastanelerde ve bunların 367'si yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor. Yoğun bakım oranında geçen haftaya göre yüzde 6'lık düşüş kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin ise yüzde 20'lik artışla 25 olarak kayıtlara geçti. Salgının başlangıcından bu yana ülkede 28 bin 900'den fazla can kaybı oldu.

Takviye doz aşı

Belçika'da yaklaşık 6,3 milyon kişi takviye doz aşı oldu. Bu, toplam nüfusun yüzde 55'ine ve yetişkin nüfusun yüzde 68'ine denk geliyor.

Ülkede, nüfusun yüzde 76,8'i tam aşılı durumda.

Belçika'da ay başından bu yana yüksek riskli bir kişi ile temas edenlere karantina ve PCR testi şartları kaldırıldı, karantina süresi 7 güne düşürüldü.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB: Kendi Ülkesinin Birliğini Baltalayanlar Bölgesel İstikrara Tehdit25 Ocak 2022 Salı 19:28
  • Eski Papa, Pedofili Soruşturmasında Yanlış İfade Verdiğini Kabul Etti25 Ocak 2022 Salı 17:44
  • Danimarka’da Covid-19 Yasakları Kaldırılıyor25 Ocak 2022 Salı 17:39
  • İspanya kraliyet ailesinde yasak ilişki skandalı: 25 yıllık eşinden boşandı25 Ocak 2022 Salı 14:29
  • Yunanistan’da karda mahsur kalan sürücülere 2 bin euro tazminat ödenecek25 Ocak 2022 Salı 13:55
  • AB: Avrupa Güvenliği Bölünemez24 Ocak 2022 Pazartesi 19:53
  • Salgının Almanya'ya Maliyeti 350 Milyar Avro Oldu24 Ocak 2022 Pazartesi 19:39
  • Almanya’da Üniversite Bölgesinde Silahlı Saldırı: Yaralılar Var24 Ocak 2022 Pazartesi 19:02
  • Eski Sırp Cumhurbaşkanı Tadic’den Srebrenitsa İtirafı24 Ocak 2022 Pazartesi 18:50
  • NATO Doğu Avrupa'ya ilave uçak ve gemi gönderecek24 Ocak 2022 Pazartesi 14:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti