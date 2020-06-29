Belçika'daki restoran, müşteri başına 5 euro koronavirüs bedeli alıyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, koronavirüs salgını nedeniyle aylarca kapanmak zorunda kalan bir restoran, uğradığı zararı telafi edebilmek için her müşteri başına 5 Euro "korona bedeli" almaya başladı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Koronavirüs salgını nedeniyle aylarca kapanmak zorunda kalan bir restoran, uğradığı zararı telafi edebilmek için her müşteri başına 5 Euro "korona bedeli" almaya başladı.

Brüksel'deki VIVA M'Boma adlı işletme, müşterilerden, yemek ücreti dışında fazladan alınan 5'er Euro’yu kasa fişlerinde, "Covid - 19 bedeli" olarak yansıtıyor.

Bazı müşterilerin bu duruma tepki göstererek, sosyal medya üzerinden kasa fişi görüntüsü paylaşması üzerine, restoranın işletmecileri Facebook aracılığıyla bir açıklama yaptı.

'KİMSEYİ İŞTEN ÇIKARTMADIK'

Açıklamada, hükümetin uyguladığı korona önlemlerinin ne kadar süreceğini bilmedikleri için, müşteri başına fazladan 5 euro ek ücret almaya karar verildiği belirtildi.

İşletmeciler, bu konuda bilgilendirdikleri müşterilerini kendilerini anlayışla karşıladıklarını kaydederek, "3 ay boyunca hiç iş yapmadıktan sonra, şimdi kapasitemizin sadece yüzde 50'sini kullanabiliyoruz. Ciromuzun üçte ikisini kaybettik ama kimseyi de işten çıkarmadık. Çünkü iyi günde de kötü günde de biz bir ekibiz" dedi.